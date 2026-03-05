¿Timbiriche se reencontrará para el Mundial 2026? Todo indica que SÍ

El Mundial de 2026 no solo traerá futbol a México, también provocará el regreso de una de las agrupaciones más emblemáticas del pop nacional. Timbiriche volverá a reunirse para un evento especial que formará parte de las celebraciones rumbo a la Copa del Mundo.

Temas clásicos como “Besos de ceniza”, “Si no es ahora” y “Soy un desastre” volverán a sonar en vivo durante un espectáculo programado en el Auditorio Nacional, que reunirá a diversas figuras de la música mexicana.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de Televisa Espectáculos, donde se reveló que el productor Áureo Baqueiro está detrás de este esperado reencuentro.

Timbiriche solamente tendrá dos fechas confirmadas para la fiesta mundialista / Redes Sociales

"Confirmado por el productor Áureo Baqueiro, y todo listo para el reencuentro de Timbiriche en el marco del evento musical por el Mundial 2026 ‘México Vibra'", se puede leer en la publicación.

¿Cuándo será el reencuentro de Timbiriche?

De acuerdo con la información difundida, el espectáculo “México Vibra” se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en el Auditorio Nacional, justo horas antes del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

Hasta el momento se desconoce quiénes serán los integrantes que participarán / Redes Sociales

En la misma publicación se reiteró el anuncio del productor: “CONFIRMADO por el productor Áureo Baqueiro @aureobaqueiro, y todo listo para el reencuentro de Timbiriche en el marco del evento musical por el Mundial 2026 ‘México Vibra’, 2 noches en el @auditoriomx, 9 y 10 de junio”.

¿Qué integrantes participarán?

Hasta el momento no se ha revelado qué miembros originales estarán presentes en el escenario. Tampoco se ha confirmado si Paulina Rubio o Thalía formará parte del espectáculo.

El cartel del evento musical incluirá a otros artistas de gran trayectoria, como Alejandro Fernández, Carín León, Emmanuel, Mijares, Lucero y Carla Morrison.

La última vez que se reunieron fue hace 9 años con una gira exitosa / Redes Sociales