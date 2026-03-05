Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Timbiriche se reencontrará para el Mundial 2026? Todo indica que SÍ

La agrupación la última vez que estuvo de gira fue en 2017 / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 22:07 - 04 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La icónica banda pop mexicana volverá a los escenarios como parte del evento musical “México Vibra”

El Mundial de 2026 no solo traerá futbol a México, también provocará el regreso de una de las agrupaciones más emblemáticas del pop nacional. Timbiriche volverá a reunirse para un evento especial que formará parte de las celebraciones rumbo a la Copa del Mundo.

Temas clásicos como “Besos de ceniza”, “Si no es ahora” y “Soy un desastre” volverán a sonar en vivo durante un espectáculo programado en el Auditorio Nacional, que reunirá a diversas figuras de la música mexicana.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de Televisa Espectáculos, donde se reveló que el productor Áureo Baqueiro está detrás de este esperado reencuentro.

Timbiriche solamente tendrá dos fechas confirmadas para la fiesta mundialista / Redes Sociales

"Confirmado por el productor Áureo Baqueiro, y todo listo para el reencuentro de Timbiriche en el marco del evento musical por el Mundial 2026 ‘México Vibra'", se puede leer en la publicación.

¿Cuándo será el reencuentro de Timbiriche?

De acuerdo con la información difundida, el espectáculo “México Vibra” se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en el Auditorio Nacional, justo horas antes del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

Hasta el momento se desconoce quiénes serán los integrantes que participarán / Redes Sociales

En la misma publicación se reiteró el anuncio del productor: “CONFIRMADO por el productor Áureo Baqueiro @aureobaqueiro, y todo listo para el reencuentro de Timbiriche en el marco del evento musical por el Mundial 2026 ‘México Vibra’, 2 noches en el @auditoriomx, 9 y 10 de junio”.

¿Qué integrantes participarán?

Hasta el momento no se ha revelado qué miembros originales estarán presentes en el escenario. Tampoco se ha confirmado si Paulina Rubio o Thalía formará parte del espectáculo.

El cartel del evento musical incluirá a otros artistas de gran trayectoria, como Alejandro Fernández, Carín León, Emmanuel, Mijares, Lucero y Carla Morrison.

La última vez que se reunieron fue hace 9 años con una gira exitosa / Redes Sociales

La última vez que Timbiriche se reunió fue en 2017, cuando celebraron su gira por el 35 aniversario de la agrupación. Algunos rumores apuntan a que esta presentación podría abrir el camino para los festejos por sus 45 años de carrera, aunque aún no existe confirmación oficial.

Últimos videos
Lo Último
23:36 ¿Robo al América? Cantante Guerrero revela dos rojas no marcadas a Juárez
23:24 Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis
23:13 Multa por quedar en el fondo de la tabla podría terminarse en el Apertura 2026
23:05 Atlas vence a Tijuana con doblete de Ponchito González y se afianza en puestos de Liguilla
23:00 Las pioneras del futbol mexicano femenil: Mundial 1971
22:42 ¡Se rompió Víctor Dávila! El chileno salió entre lágrimas en el carrito de las desgracias
22:36 Viva Aerobus presenta avión oficial de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026
22:07 ¿Timbiriche se reencontrará para el Mundial 2026? Todo indica que SÍ
22:02 Mikel Arriola opina sobre la futura venta de Atlas
21:45 KerreKe llega a México con orgullo latino tras ganar el Latin Grammy con ‘Joropango’
Tendencia
1
Futbol ¡Se rompió Víctor Dávila! El chileno salió entre lágrimas en el carrito de las desgracias
2
Contra ¿Murió Beto, el recluso del podcast Penitencia? Esto dijo Saskia Niño de Rivera
3
Futbol Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis
4
Futbol OFICIAL: Flamengo ficha a joya del América
5
Contra VIDEO: Revelan supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal ¿Tiene videojuegos y usa redes?
6
Futbol ¡Campanada en el Cuauhtémoc! Puebla da la sorpresa y vence a Tigres
Te recomendamos
Maximiliano Quintero fue criticado por sus decisiones en el América vs Juárez | MEXSPORT
Futbol
04/03/2026
¿Robo al América? Cantante Guerrero revela dos rojas no marcadas a Juárez
Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis
Futbol
04/03/2026
Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis
Multa por quedar en el fondo de la tabla podría terminarse en el Apertura 2026
Futbol
04/03/2026
Multa por quedar en el fondo de la tabla podría terminarse en el Apertura 2026
Jugadores de Atlas celebrando el triunfo ante Tijuana | MEXSPORT
Futbol
04/03/2026
Atlas vence a Tijuana con doblete de Ponchito González y se afianza en puestos de Liguilla
Las pioneras del futbol mexicano femenil: Mundial 1971
Opinión
04/03/2026
Las pioneras del futbol mexicano femenil: Mundial 1971
¡Se rompió Víctor Dávila! El chileno salió entre lágrimas en el carrito de las desgracias
Futbol
04/03/2026
¡Se rompió Víctor Dávila! El chileno salió entre lágrimas en el carrito de las desgracias