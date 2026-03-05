Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Hoteles descartan la violencia como razón principal de la cancelación de reservaciones rumbo al Mundial 2026

Trionda y Copa del Mundo | @ adidasfootball
Aixa Salinas Castillo 21:39 - 04 marzo 2026
La Asociación de Hoteles de la Ciudad de México aclaró los ajustes en las reservas de la FIFA para la Copa Mundial 2026

La Asociación de Hoteles de la Ciudad de México aclaró que la cancelación del 40% de las reservaciones realizadas por la FIFA rumbo al Mundial 2026 no está relacionada con hechos de violencia recientes en el país, sino que responde a ajustes normales en la planeación del evento.

México será una de las sedes del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá./ AP

El organismo explicó que los desbloqueos corresponden únicamente a habitaciones que la FIFA tenía previstas para comercializar posteriormente, es decir, espacios considerados dentro de sus proyecciones de venta. En cambio, las reservaciones destinadas a futbolistas, cuerpos técnicos, prensa internacional y personal operativo del torneo se mantienen sin cambios.

Además, detallaron que las habitaciones liberadas representan menos del 1% de la ocupación diaria en la capital, por lo que no se prevé un impacto negativo en el sector y confían en que podrán venderse sin dificultad.

José Roberto Gama de Oliveira 'Bebeto' junto con Sheinbaum presentó el trofeo de la Copa Mundial 2026 | CAPTURA
José Roberto Gama de Oliveira 'Bebeto' junto con Sheinbaum presentó el trofeo de la Copa Mundial 2026 | CAPTURA

De acuerdo con las estimaciones presentadas, durante los días de partido se proyecta una ocupación promedio de hasta 95%, con variaciones dependiendo de la fase y los rivales. La tarifa promedio podría rondar los 4 mil pesos por noche en jornadas clave. La Ciudad de México cuenta con más de 61 mil habitaciones de hotel, además de alrededor de 14 mil en la zona metropolitana y una importante oferta de departamentos turísticos.

El sector hotelero mantiene una expectativa positiva y considera que la derrama económica del Mundial será comparable con varios fines de semana de alta demanda, como los que genera la Fórmula 1 en la capital, por lo que mantiene una perspectiva positiva rumbo al inicio del torneo.

Jerseys de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 I IMAGO7
