Ángel Malagón genera polémica al celebrar su cumpleaños 29

Luis Malagón | IMAGO7
Rafael Trujillo 19:25 - 04 marzo 2026
El portero de América ha sido criticado por su festejo días después de recibir una goleada

Luis Ángel Malagón, portero del Club América, celebró su cumpleaños número 29 el pasado 2 de marzo en un evento privado que, con el paso de las horas, se convirtió en tema de conversación en redes sociales. La razón fue la difusión de diversos videos e imágenes que mostraron momentos del festejo, y rápidamente fue criticado por múltiples aficionados.

Aunque la celebración se llevó a cabo de manera íntima y sin convocatoria pública, el material compartido por los músicos rápidamente se viralizó. En el video se observa a Luis Ángel Malagón participando activamente en la dinámica musical, mostrando una faceta distinta fuera de las canchas, lo que llamó la atención de aficionados y usuarios en plataformas digitales.

Malagón festejó su cumpleaños acompañado de una banda | CAPTURA

Presencia de Álvaro Morales y reacciones en redes

Otro de los aspectos que generó conversación fue la presencia de Álvaro Morales, comentarista y conductor deportivo de ESPN. Morales es conocido por sus constantes opiniones sobre el entorno del América y, en particular, por sus comentarios dirigidos al actual director técnico azulcrema, André Jardine.

Las imágenes del festejo donde aparecen juntos Malagón y Morales circularon ampliamente, alimentando el debate entre seguidores del club, quienes destacaron la coincidencia de la celebración con el momento deportivo que atraviesa el equipo. La difusión del material no pasó desapercibida, sobre todo por el contexto competitivo en el que se encuentra el conjunto de Coapa.

Álvaro Morales festejó con Malagón | CAPTURA

Contexto deportivo del América y situación de Malagón

El festejo fue ampliamente criticado debido que ocurrió días después de la derrota de América ante Tigres en la Jornada 8 del Clausura 2024, encuentro en el que el conjunto capitalino recibió cuatro goles. Además, Malagón se encuentra en competencia directa por la titularidad en la Selección Mexicana, en un proceso marcado por la preparación rumbo al Mundial 2026, donde recientemente ha tenido participación desde la banca.

En el ámbito de la Liga MX, el América se alista para afrontar una jornada doble. Su siguiente compromiso será ante Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes, duelo que las Águilas deben ganar para poder mantenerse en puestos de Liguilla.

De cara a los próximos meses, existe la posibilidad de que Malagón sea convocado con el combinado nacional para la Copa del Mundo pero, de tener otras actuaciones malas como ante Tigres es más probable que no, que sea la banca de Raúl Rangel en el torneo internacional.

En cuanto a su participación con América, el portero sólo ha recibido siete goles siendo el segundo portero menos goleado, sin embargo, su equipo se encuentra en los últimos lugares de la zona de clasificación en el Clausura

Luis Ángel Malagón I IMAGO7
