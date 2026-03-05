El día que Dross rechazó una petición del CJNG… y le enviaron dinero

El creador de contenido Dross, uno de los youtubers más populares de habla hispana, reveló recientemente una historia que dejó sorprendidos a sus seguidores: asegura que en septiembre de 2023 recibió un correo electrónico presuntamente enviado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según narró el propio influencer, el mensaje tenía una solicitud bastante peculiar: enviar un saludo de cumpleaños para Laisha Oseguera González, hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del grupo criminal.

Este es el mensaje que supuestamente le envió gente del Cártel Jalisco Nueva Generación / Especial

El extraño mensaje que recibió

Dross explicó que el correo llegó desde una cuenta anónima y al principio no le dio demasiada importancia. Sin embargo, el tono del mensaje comenzó a llamar su atención conforme avanzaba la conversación.

"En septiembre del año 2023 recibí un email anónimo de un grupo en Jalisco. Afirmaban ser suscriptores y fans de mi canal, cosa no rara ya que en México está la mayor parte de mi audiencia. Pero el mensaje se tornó extraño, decían ser integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación y querían un detalle para su jefe, el hoy fallecido Mencho, en forma de saludo”.

La petición era grabar un mensaje de cumpleaños dirigido a la joven, quien entonces tenía 22 años. En el texto, quienes enviaron el correo aseguraban que el creador de contenido no corría ningún riesgo, ya que la joven no estaba relacionada con las actividades criminales del grupo.

El CJNG le pidió un saludo a Dross dirigido a la hija de 'El Mencho' / Especial

"Querían sorprenderla con un 'Feliz cumpleaños' con su sobrenombre, nombre completo y saludos a su papá".

El momento en que Dross entendió que hablaban en serio

Al principio el youtuber pensó que se trataba de una broma o de un fan intentando llamar la atención. Sin embargo, la situación cambió cuando días después recibió dinero en su cuenta de PayPal.

"Días después me llegó un giro cuantioso vía PayPal, venia con el mensaje: ´Vamos, Dross, solo un saludo'. En ese momento comprendí que era serio. Nadie ajeno ofrecería esa clase de dinero por adelantado".

Ante la situación, el creador decidió no aceptar la petición y documentar lo ocurrido guardando capturas de pantalla de los mensajes que recibió.

Al final, el youtuber rechazó el dinero que le ofrecieron a cambio de mandar un saludo / Especial

La decisión del influencer

Finalmente, Dross rechazó el dinero y prefirió mantenerse al margen de la situación. De acuerdo con su testimonio, después de ese momento no volvió a recibir mensajes ni amenazas relacionadas con el tema.

"No volvieron a contactarme y no hubo amenazas ni nada. Quedó como una anécdota que se suma a las tantas que he tenido como creador de contenido”.