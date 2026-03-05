Vive Latino 2026: reacomodan los escenarios y así queda el nuevo mapa del festival

El Vive Latino 2026 ya tiene todo listo para recibir a miles de fans el 14 y 15 de marzo, cuando más de 60 bandas nacionales e internacionales se presenten en uno de los festivales musicales más importantes de México.

Las actividades arrancarán desde las 13:40 horas y se extenderán hasta las 2:00 de la madrugada del día siguiente, con cinco escenarios activos y diferentes espacios dedicados al entretenimiento, la comedia y hasta la lucha libre.

El Vive Latino 2026 ya tiene todo listo para recibir a miles de fans / FB: @festivalvivelatino

Así estarán distribuidos los escenarios

Para esta edición, el festival contará con cinco escenarios principales, además de carpas y zonas de actividades especiales dentro del recinto.

El escenario central será el Amazon Music, ubicado en el Estadio GNP Seguros, mientras que otros dos escenarios importantes serán:

Amazon , localizado al norte del mapa del festival

Telcel, ubicado en la zona central del recinto

Algunos escenarios se modificaron para comodidad de los asistentes / FB: @festivalvivelatino

Además, el evento contará con dos carpas:

Carpa Intolerante , cerca de la Puerta 15 , en las inmediaciones del Metro Ciudad Deportiva

Escenario Little Caesars, situada del lado derecho del escenario Intolerante

A estos espacios se suman otras experiencias como el stand de Momentos Indio, la Casa Comedy y el ya tradicional ring de Lucha Libre, que forman parte del ambiente cultural del festival.

Los cambios en el mapa del Vive Latino

Durante la conferencia de prensa inicial se presentó un primer mapa con una distribución similar a la de ediciones anteriores, aunque con mayor espacio para zonas de comida y descanso, además de la instalación de la Casa Comedy.

Sin embargo, el mapa oficial actualizado confirmó modificaciones en al menos tres escenarios. El escenario Telcel se mantiene en su lugar, pero ahora contará con mayor tamaño, ya que algunos de los artistas programados convocan grandes multitudes.

Las actividades arrancarán desde las 13:40 horas y se extenderán hasta las 2:00 de la madrugada / FB: @festivalvivelatino

Por otro lado, el escenario Little Caesars se moverá a un nuevo espacio ubicado al final de la curva frente al área destinada a la lucha libre y la Casa Comedy.

En ese mismo sector también se instalará la Carpa Intolerante, que abandona el sitio que ocupó durante años dentro de la curva del Estadio GNP Seguros, con el objetivo de ofrecer mayor capacidad para el público.

El mapa oficial actualizado confirmó modificaciones en al menos tres escenarios / FB: @festivalvivelatino