Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Vive Latino 2026: reacomodan los escenarios y así queda el nuevo mapa del festival

Los cambios son en beneficio de los asistentes / FB: @festivalvivelatino
Jorge Reyes
Jorge Reyes 18:45 - 04 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El festival ajustó la ubicación de algunos espacios dentro del Estadio GNP Seguros; esperan mayor capacidad para los asistentes

El Vive Latino 2026 ya tiene todo listo para recibir a miles de fans el 14 y 15 de marzo, cuando más de 60 bandas nacionales e internacionales se presenten en uno de los festivales musicales más importantes de México.

Las actividades arrancarán desde las 13:40 horas y se extenderán hasta las 2:00 de la madrugada del día siguiente, con cinco escenarios activos y diferentes espacios dedicados al entretenimiento, la comedia y hasta la lucha libre.

El Vive Latino 2026 ya tiene todo listo para recibir a miles de fans / FB: @festivalvivelatino

Así estarán distribuidos los escenarios

Para esta edición, el festival contará con cinco escenarios principales, además de carpas y zonas de actividades especiales dentro del recinto.

El escenario central será el Amazon Music, ubicado en el Estadio GNP Seguros, mientras que otros dos escenarios importantes serán:

  • Amazon, localizado al norte del mapa del festival

  • Telcel, ubicado en la zona central del recinto

Algunos escenarios se modificaron para comodidad de los asistentes / FB: @festivalvivelatino

Además, el evento contará con dos carpas:

  • Carpa Intolerante, cerca de la Puerta 15, en las inmediaciones del Metro Ciudad Deportiva

  • Escenario Little Caesars, situada del lado derecho del escenario Intolerante

A estos espacios se suman otras experiencias como el stand de Momentos Indio, la Casa Comedy y el ya tradicional ring de Lucha Libre, que forman parte del ambiente cultural del festival.

Los cambios en el mapa del Vive Latino

Durante la conferencia de prensa inicial se presentó un primer mapa con una distribución similar a la de ediciones anteriores, aunque con mayor espacio para zonas de comida y descanso, además de la instalación de la Casa Comedy.

Sin embargo, el mapa oficial actualizado confirmó modificaciones en al menos tres escenarios. El escenario Telcel se mantiene en su lugar, pero ahora contará con mayor tamaño, ya que algunos de los artistas programados convocan grandes multitudes.

Las actividades arrancarán desde las 13:40 horas y se extenderán hasta las 2:00 de la madrugada / FB: @festivalvivelatino

Por otro lado, el escenario Little Caesars se moverá a un nuevo espacio ubicado al final de la curva frente al área destinada a la lucha libre y la Casa Comedy.

En ese mismo sector también se instalará la Carpa Intolerante, que abandona el sitio que ocupó durante años dentro de la curva del Estadio GNP Seguros, con el objetivo de ofrecer mayor capacidad para el público.

El mapa oficial actualizado confirmó modificaciones en al menos tres escenarios / FB: @festivalvivelatino

Con este reacomodo, la organización busca mejorar el flujo de asistentes y ofrecer una experiencia más cómoda durante los dos días del festival.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Música
Últimos videos
Lo Último
18:45 Vive Latino 2026: reacomodan los escenarios y así queda el nuevo mapa del festival
18:45 Gabinete de Seguridad se reúne con la FIFA para coordinar operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026 en México
18:45 Hoy No Circula jueves 5 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
18:22 OFICIAL: Flamengo ficha a joya del América
18:10 México vs Gran Bretaña: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol?
18:08 ¿El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, está prófugo gracias al CJNG? Esto se sabe
18:04 Chacho Coudet hace un 'Gago' y abandona a Alavés para fichar por River Plate
18:03 VIDEO: Civiles se fotografían con misil iraní tras caer en Siria
17:45 Newcastle resiste con diez y fulmina al Manchester United con gol al 90'
17:40 Copa del Rey 2026: Así se jugará la Final del torneo
Tendencia
1
Futbol André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
2
Futbol ¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados
3
Futbol Revelan gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo: ¿Llegará al juego contra México?
4
Futbol Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México
5
Futbol Otra vez violencia en la Liga MX: aficionados de Pumas agreden a fans del Toluca
6
Futbol Efraín Juárez presiona a directiva de Pumas para renovar a Keylor Navas
Te recomendamos
Vive Latino 2026: reacomodan los escenarios y así queda el nuevo mapa del festival
Contra
04/03/2026
Vive Latino 2026: reacomodan los escenarios y así queda el nuevo mapa del festival
Gabinete de Seguridad se reúne con la FIFA para coordinar operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026 en México
Contra
04/03/2026
Gabinete de Seguridad se reúne con la FIFA para coordinar operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026 en México
Hoy No Circula jueves 5 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
Contra
04/03/2026
Hoy No Circula jueves 5 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
Silueta jugador América
Futbol
04/03/2026
OFICIAL: Flamengo ficha a joya del América
México vs Gran Bretaña: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol?
Beisbol
04/03/2026
México vs Gran Bretaña: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol?
¿El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, está prófugo gracias al CJNG? Esto se sabe
Contra
04/03/2026
¿El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, está prófugo gracias al CJNG? Esto se sabe