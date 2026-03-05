Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

OFICIAL: Flamengo ficha a joya del América

Silueta jugador América
Flamengo ficha a joya del América
Daniel Estrada Navarrete 18:22 - 04 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

La llegada de Diego Reyes Costilla al futbol brasileño se hizo oficial. A través de sus redes sociales, América hizo oficial la partida del mexicano al Flamengo del Brasileirao, en una operación que lo vincula hasta finales de 2026, con opción de compra incluida en el acuerdo.

Las directivas cerraron los últimos detalles contractuales en días recientes para registrar al atacante dentro del plazo establecido por la Primera División de Brasil. La cesión contempla 10 meses en el Brasileirao, periodo en el que el jugador continuará su proceso formativo y sumará experiencia fuera de México.

En las últimas semanas ambas directivas trabajaron y negociaron en las condiciones deportivas y en el monto fijado como opción de compra. El objetivo fue formalizar el movimiento antes de la fecha límite de inscripciones, lo que permitió acelerar las conversaciones y evitar contratiempos administrativos.

Reyes Costilla, de 18 años y originario de Toluca, Estado de México, debutó en Liga MX el 6 de julio de 2024 con 16 años y 307 días. Con esa aparición se convirtió en el segundo canterano más joven del América en debutar en el primer equipo, solo detrás de Diego Lainez.

Desde su estreno, el delantero fue considerado uno de los proyectos ofensivos de mayor proyección en las fuerzas básicas azulcremas. El atacante tuvo procesos en las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 19 y Sub 21, con regularidad en el área rival y presencia constante en las convocatorias.

Diego Reyes con América | Imago7

En el Apertura 2025, todavía con 17 años, registró cinco goles en 14 partidos con la Sub 21. Para el arranque del Clausura 2026, ya con 18 años, marcó tres anotaciones en sus primeros tres encuentros, todos como titular, cifras que respaldaron su continuidad en el once inicial.

A lo largo de su paso por las categorías Sub 14, Sub 17, Sub 18 y Sub 20 del América acumuló 56 goles oficiales. En la actual campaña con la Sub 21 mantuvo actividad constante y participación directa en el marcador durante las primeras jornadas del torneo.

En el plano internacional, el atacante integró las selecciones mexicanas Sub 16 y Sub 18. Durante una gira en Portugal, en octubre pasado, anotó ante el Sporting CP Sub 19, actuación que llamó la atención de visores del club brasileño y abrió la puerta a los contactos formales que hoy derivaron en su incorporación oficial al Flamengo.

Últimos videos
Lo Último
18:45 Vive Latino 2026: reacomodan los escenarios y así queda el nuevo mapa del festival
18:45 Gabinete de Seguridad se reúne con la FIFA para coordinar operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026 en México
18:45 Hoy No Circula jueves 5 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
18:22 OFICIAL: Flamengo ficha a joya del América
18:10 México vs Gran Bretaña: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol?
18:08 ¿El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, está prófugo gracias al CJNG? Esto se sabe
18:04 Chacho Coudet hace un 'Gago' y abandona a Alavés para fichar por River Plate
18:03 VIDEO: Civiles se fotografían con misil iraní tras caer en Siria
17:45 Newcastle resiste con diez y fulmina al Manchester United con gol al 90'
17:40 Copa del Rey 2026: Así se jugará la Final del torneo
Tendencia
1
Futbol André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
2
Futbol ¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados
3
Futbol Revelan gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo: ¿Llegará al juego contra México?
4
Futbol Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México
5
Futbol Otra vez violencia en la Liga MX: aficionados de Pumas agreden a fans del Toluca
6
Futbol Efraín Juárez presiona a directiva de Pumas para renovar a Keylor Navas
Te recomendamos
Vive Latino 2026: reacomodan los escenarios y así queda el nuevo mapa del festival
Contra
04/03/2026
Vive Latino 2026: reacomodan los escenarios y así queda el nuevo mapa del festival
Gabinete de Seguridad se reúne con la FIFA para coordinar operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026 en México
Contra
04/03/2026
Gabinete de Seguridad se reúne con la FIFA para coordinar operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026 en México
Hoy No Circula jueves 5 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
Contra
04/03/2026
Hoy No Circula jueves 5 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
Silueta jugador América
Futbol
04/03/2026
OFICIAL: Flamengo ficha a joya del América
México vs Gran Bretaña: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol?
Beisbol
04/03/2026
México vs Gran Bretaña: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol?
¿El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, está prófugo gracias al CJNG? Esto se sabe
Contra
04/03/2026
¿El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, está prófugo gracias al CJNG? Esto se sabe