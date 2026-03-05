OFICIAL: Flamengo ficha a joya del América

La llegada de Diego Reyes Costilla al futbol brasileño se hizo oficial. A través de sus redes sociales, América hizo oficial la partida del mexicano al Flamengo del Brasileirao, en una operación que lo vincula hasta finales de 2026, con opción de compra incluida en el acuerdo.

Las directivas cerraron los últimos detalles contractuales en días recientes para registrar al atacante dentro del plazo establecido por la Primera División de Brasil. La cesión contempla 10 meses en el Brasileirao, periodo en el que el jugador continuará su proceso formativo y sumará experiencia fuera de México.

En las últimas semanas ambas directivas trabajaron y negociaron en las condiciones deportivas y en el monto fijado como opción de compra. El objetivo fue formalizar el movimiento antes de la fecha límite de inscripciones, lo que permitió acelerar las conversaciones y evitar contratiempos administrativos.

Reyes Costilla, de 18 años y originario de Toluca, Estado de México, debutó en Liga MX el 6 de julio de 2024 con 16 años y 307 días. Con esa aparición se convirtió en el segundo canterano más joven del América en debutar en el primer equipo, solo detrás de Diego Lainez.

Desde su estreno, el delantero fue considerado uno de los proyectos ofensivos de mayor proyección en las fuerzas básicas azulcremas. El atacante tuvo procesos en las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 19 y Sub 21, con regularidad en el área rival y presencia constante en las convocatorias.

Diego Reyes con América | Imago7

En el Apertura 2025, todavía con 17 años, registró cinco goles en 14 partidos con la Sub 21. Para el arranque del Clausura 2026, ya con 18 años, marcó tres anotaciones en sus primeros tres encuentros, todos como titular, cifras que respaldaron su continuidad en el once inicial.

A lo largo de su paso por las categorías Sub 14, Sub 17, Sub 18 y Sub 20 del América acumuló 56 goles oficiales. En la actual campaña con la Sub 21 mantuvo actividad constante y participación directa en el marcador durante las primeras jornadas del torneo.