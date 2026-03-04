¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados

Luego de los rumores de que José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Beisbol, se convertiría en el nuevo dueño de los Rojinegros del Atlas, la noticia tomó fuerza en el entorno deportivo. Ante ello, el actual propietario del conjunto Rojinegro, Alejandro Irarragorri, explicó que existen varios fondos de inversión interesados en adquirir al equipo. Entre los grupos participantes, destacó precisamente al empresario José Miguel Bejos, a quien conoce desde hace tiempo y cuyo proyecto figura como uno de los que registran mayores avances dentro del proceso de negociación.

“Estamos en el proceso con un fondo de, con un banco de inversión estadounidense, con distintos fondos que se han allegado de distintas partes, y sí, conozco muy bien a José Miguel Bejos, es un buen amigo, es un gran empresario, tiene también empresas por aquí en Asturias, y son una de las partes que están en el proceso, no estamos en exclusividad con nadie, no estamos cerrados con nadie, y tenemos tres o cuatro grupos, incluido el suyo, que está en un proceso más avanzado, y en el cual estaremos trabajando de cara al verano”, reconoció en España.

Diego Cocca y Alejandro Irarragorri en celebración del bicampeonato de Atlas en 2022 | IMAGO 7

El directivo subrayó que la posible venta del Atlas forma parte de una estrategia previamente contemplada por el grupo, asegurando que el proyecto tenía un ciclo definido desde su adquisición. Durante su gestión, recordó, el club logró romper una sequía histórica sin títulos de liga.

“En el caso de la venta de Atlas, lo hemos hecho público, Atlas ha sido un proyecto que nosotros sabíamos que tenía una temporalidad, que hemos tenido el orgullo y la responsabilidad de gestionarlo durante los últimos siete años, que rompió una brecha de sequía de campeonatos de setenta años, no con un campeonato, sino con un bicampeonato, que hoy tiene una estructura fantástica, que tiene infraestructura de primer mundo en la parte de formación, la Academia AGA es un lugar fantástico, y nosotros hemos hecho público hoy que tenemos que pasar la estafeta a otro grupo que pueda llevarlo a donde Atlas tiene que llegar con, es un equipo que también tiene una gran afición”, agregó.

Eduardo Aguirre y Diego González en celebración de un gol con Atlas | IMAGO 7

Reconfiguración del grupo y enfoque en España

Tras darse a conocer la noticia en España, particularmente por la relación de Grupo Orlegi con el Real Sporting de Gijón, Irarragorri también habló sobre el impacto que esta operación tendría en la estructura global del grupo y en su compromiso con el club asturiano.

El empresario aseguró que la venta del Atlas permitiría una reorganización estratégica, aunque reafirmó que la inversión y el compromiso con el Sporting continuarán. "Pues hemos invertido mucho en el Sporting, nada más date cuenta de las de las pérdidas que hemos asumido y de los aumentos de capital que hemos tenido que realizar, y seguiremos invirtiendo".

Alejandro Irarragorri en celebración del bicampeonato de Atlas en 2022 | IMAGO 7