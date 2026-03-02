Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Los 10 últimos partidos entre Chivas y Atlas. ¿Quién lleva ventaja en el Clásico Tapatío?

Armando González anotó hat-trick en el Clásico Tapatío del 25 de octubre de 2025
Jorge Armando Hernández 14:10 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Este fin de semana se disputará el Clásico Tapatío en su edición 296. Aquí repasamos cómo le ha ido a ambos equipos los 10 últimos encuentros.

El Clásico Tapatío vuelve a ser tendencia entre los fanáticos del futbol mexicano. Chivas viene de perder dos partidos consecutivos frente a Cruz Azul y Toluca, mientras que los rojinegros de ganar ante Atlético de San Luis y perder ante Juárez.

Las Chivas llegan en mejor momento a pesar de sus derrotas después de mantenerse durante 7 jornadas consecutivas en el liderato del Clausura 2026, mientras que Atlas busca revivir sus días de gloria en la segunda etapa de Diego Cocca, pero los resultados no han sido los esperados.

Es interesante siempre revisar la historia entre ambas escuadras y hoy repasamos los últimos 10 partidos entre rojiblancos y Zorros para calentar motores al fin de semana.

Guadalajara logró su tercera victoria de este torneo contra Querétaro. l IMAGO7

13 de agosto Apertura 2022 Jornada 8

Atlas era el vigente campeón y bicampeón de Liga MX y a pesar de comenzar ganando el partido con gol de Julián Quiñones, Chivas empató el encuentro con gol de Carlos Cisneros y el partido acabó 1-1. Nada para nadie.

1 de abril Clausura 2023 Jornada 13

Chivas y Atlas nos regalaban un señor partidazo que terminaría nuevamente en empate pero ahora 3-3. Los goles de Chivas fueron por parte de Roberto Alvarado, Carlos Cisneros y Alexis Vega, mientras que para Atlas los tantos fueron obra de un doblete de Quiñones y un gol de Ozziel Herrera.

11 de mayo Clausura 2023 Cuartos de Final Ida

Atlas se llevaría la que ha sido hasta el momento la última victoria sobre el Rebaño Sagrado con gol de Julián Quiñones, los rojinegros se llevaban el partido 1-0 en la Ida de Cuartos de Final.

14 de mayo Clausura 2023 Cuartos de Final Vuelta

Pese a la victoria del Atlas en la Ida, Chivas clasificó a las Semifinales del torneo tras empatar el marcador global y avanzar por mejor posición en tabla, el gol del Rebaño Sagrado fue obra de Gilberto Sepúlveda.

7 de octubre Apertura 2023 Jornada 12

Chivas se perdió la oportunidad de bordar su decimotercera estrella en el escudo y con todo ese enojo le propinó una goliza de 4-1 a un Atlas que no metió ni las manos para defenderse, una victoria más al arsenal del Rebaño.

27 de abril Clausura 2024 Jornada 17
Agustín Rodríguez en festejo con Atlas | IMAGO7

Victoria por la mínima diferencia a los rojinegros. Chivas no pasaba por el mejor momento en tiempos modernos pero aún así le alcanzó para vencer a su rival local. Guadalajara generó oportunidades pero no concretó.

5 de octubre Apertura 2024 Jornada 11

Atlas lograba sacarle el resultado a Chivas, después de casi un año, los rojinegros volvieron a obtener una victoria sobre los de 'Verde Valle'. 3-2 en esa ocasión fue el marcador.

21 de noviembre Apertura 2024 Reclasificación

El 21 de noviembre de 2024 Guadalajara volvía a caer ante los zorros en repechaje. Los del Estadio Jalisco enterraban las ilusiones del rebaño de poder clasificar a Cuartos de Final.

19 de abril Clausura 2025 Jornada 17

Se da un empate 1-1 entre rojiblancos y rojinegros. Los tantos fueron obra de Durdevic y de Nervo, este último cometió autogol que le dio el empate al Rebaño Sagrado.

25 de octubre Apertura 2025 Jornada 15

Chivas vuelve a dominar Jalisco y golea 4-1 a Atlas en el último enfrentamiento que han tenido en esta era con triplete de Armando González.

Balance de los últimos 10 Clásicos Tapatíos

Tomando en cuenta el último resultado en Octubre de 2025, el balance de partidos es tres victorias para Atlas, tres empates y cuatro victorias para el Rebaño Sagrado.

Últimos videos
Lo Último
19:39 ¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
19:37 Tato Noriega da la cara tras el despido de Domenec Torrent: “Somos todos culpables”
19:25 Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
19:23 Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
19:05 Chicharito Hernández comparte nuevo polémico video en redes sociales: "eres un fraude"
19:00 Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026
18:56 Regresa el All-Star Game entre las estrellas de la MLS y la Liga MX
18:41 Luis Figo ilusiona a México al considerar al Tri 'candidato' a ganar la Copa del Mundo
18:28 Lionel Messi siguió desde Estados Unidos el debut de Leones FC de Argentina; su hermano es presidente
18:04 ¡A lo NFL y NBA! Alexis Vega y su colección de anillos de campeón
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
Empelotados
02/03/2026
¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
Tato Noriega habla tras la salida de Torrent | IMAGO7
Futbol
02/03/2026
Tato Noriega da la cara tras el despido de Domenec Torrent: “Somos todos culpables”
Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Contra
02/03/2026
Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
Contra
02/03/2026
Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
Chicharito en lamento en el Clausura 2026 tras fallar penal ante Cruz Azul | IMAGO 7
Empelotados
02/03/2026
Chicharito Hernández comparte nuevo polémico video en redes sociales: "eres un fraude"
Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026
Futbol
02/03/2026
Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026