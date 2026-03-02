Los 10 últimos partidos entre Chivas y Atlas. ¿Quién lleva ventaja en el Clásico Tapatío?

El Clásico Tapatío vuelve a ser tendencia entre los fanáticos del futbol mexicano. Chivas viene de perder dos partidos consecutivos frente a Cruz Azul y Toluca, mientras que los rojinegros de ganar ante Atlético de San Luis y perder ante Juárez.

Las Chivas llegan en mejor momento a pesar de sus derrotas después de mantenerse durante 7 jornadas consecutivas en el liderato del Clausura 2026, mientras que Atlas busca revivir sus días de gloria en la segunda etapa de Diego Cocca, pero los resultados no han sido los esperados.

Es interesante siempre revisar la historia entre ambas escuadras y hoy repasamos los últimos 10 partidos entre rojiblancos y Zorros para calentar motores al fin de semana.

Guadalajara logró su tercera victoria de este torneo contra Querétaro. l IMAGO7

13 de agosto Apertura 2022 Jornada 8

Atlas era el vigente campeón y bicampeón de Liga MX y a pesar de comenzar ganando el partido con gol de Julián Quiñones, Chivas empató el encuentro con gol de Carlos Cisneros y el partido acabó 1-1. Nada para nadie.

1 de abril Clausura 2023 Jornada 13

Chivas y Atlas nos regalaban un señor partidazo que terminaría nuevamente en empate pero ahora 3-3. Los goles de Chivas fueron por parte de Roberto Alvarado, Carlos Cisneros y Alexis Vega, mientras que para Atlas los tantos fueron obra de un doblete de Quiñones y un gol de Ozziel Herrera.

11 de mayo Clausura 2023 Cuartos de Final Ida

Atlas se llevaría la que ha sido hasta el momento la última victoria sobre el Rebaño Sagrado con gol de Julián Quiñones, los rojinegros se llevaban el partido 1-0 en la Ida de Cuartos de Final.

14 de mayo Clausura 2023 Cuartos de Final Vuelta

Pese a la victoria del Atlas en la Ida, Chivas clasificó a las Semifinales del torneo tras empatar el marcador global y avanzar por mejor posición en tabla, el gol del Rebaño Sagrado fue obra de Gilberto Sepúlveda.

7 de octubre Apertura 2023 Jornada 12

Chivas se perdió la oportunidad de bordar su decimotercera estrella en el escudo y con todo ese enojo le propinó una goliza de 4-1 a un Atlas que no metió ni las manos para defenderse, una victoria más al arsenal del Rebaño.

27 de abril Clausura 2024 Jornada 17

Agustín Rodríguez en festejo con Atlas | IMAGO7

Victoria por la mínima diferencia a los rojinegros. Chivas no pasaba por el mejor momento en tiempos modernos pero aún así le alcanzó para vencer a su rival local. Guadalajara generó oportunidades pero no concretó.

5 de octubre Apertura 2024 Jornada 11

Atlas lograba sacarle el resultado a Chivas, después de casi un año, los rojinegros volvieron a obtener una victoria sobre los de 'Verde Valle'. 3-2 en esa ocasión fue el marcador.

21 de noviembre Apertura 2024 Reclasificación

El 21 de noviembre de 2024 Guadalajara volvía a caer ante los zorros en repechaje. Los del Estadio Jalisco enterraban las ilusiones del rebaño de poder clasificar a Cuartos de Final.

19 de abril Clausura 2025 Jornada 17

Se da un empate 1-1 entre rojiblancos y rojinegros. Los tantos fueron obra de Durdevic y de Nervo, este último cometió autogol que le dio el empate al Rebaño Sagrado.

25 de octubre Apertura 2025 Jornada 15

Chivas vuelve a dominar Jalisco y golea 4-1 a Atlas en el último enfrentamiento que han tenido en esta era con triplete de Armando González.

Balance de los últimos 10 Clásicos Tapatíos