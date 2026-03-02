¿Chivas, en crisis? El calendario del Rebaño en esta Jornada Doble del Clausura 2026

El CD Guadalajara ha ligado su segunda derrota de forma consecutiva, luego de un comienzo de ensueño de ocho triunfos con victoria en el Clausura 2026 de la Liga MX, tras caer recientemente ante el Toluca en el Nemesio Diez.

Sin embargo, los detractores han salido a resaltar que los primeros rivales fueron tomados a modo y que en esta parte del torneo empieza el verdadero momento para demostrar por parte de los dirigidos de Gabriel Milito de que están hecho.

Tras caer ante Cruz Azul y Toluca tendrán la Liga MX tendrá una doble jornada; sin embargo, Chivas no tendrá actividad a media semana dentro de la Jornada 9 debido a la Copa de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid a disputarse en el Estadio Akron el 3 de marzo.

Jugadores de Chivas, en el Nemesio Diez | MEXSPORT

Por lo que, su partido ante León fue reprogramado para el 18 de marzo a las 20:07hrs; pero, volverá a la actividad en la Jornada cuando se enfrente al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío en la que buscarán salir de la pequeña crisis en la que se han visto sumergidos.

Jugadores de Chivas se lamentan | MEXSPORT

¿Cómo han sido las dos derrotas?

El verdugo llegó en la Jornada 7 cuando el Cruz Azul le quitó el invicto al CD Guadalajara. La Máquina se impuso 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc, escenario que fue testigo del fin de una racha de seis partidos sin perder para el Rebaño.

En la Jornada 8, Toluca venció al CD Guadalajara con un contundente 2-0, resultado que lo mantiene entre los únicos equipos invictos del torneo, junto con Pumas. El Rebaño sufre su segunda derrota consecutiva y las dudas sobre sus capacidades reaparecieron.

Jugadores de Chivas le reclaman al árbitro | MexSport

Así fue la racha invicta

Chivas tuvo un presente envidiable, pues además de ganar el Clásico Nacional, también mantuvo una racha perfecta de seis partidos de seis jugados. Con 18 puntos, el Rebaño Sagrado se consolidó como el líder absoluto del Clausura 2026.