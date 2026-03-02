Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Así llegó Shakira a su concierto en el Zócalo de la CDMX, con un convoy de siete camionetas

¿LA MUJERES NO FACTURAN? Ojito que la gente ya dijo qué canción no puede faltar esta noche en el concierto de Shakira. ¿Están de acuerdo?
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 21:31 - 01 marzo 2026
En medio de un fuerte operativo de seguridad, la colombiana arribó al Centro Histórico para presentarse de manera gratuita

Para su concierto de esta noche en la Ciudad de México, la cantante colombiana Shakira arribó al Zócalo capitalino bajo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó un convoy de siete camionetas blindadas, además de cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Miles de personas se dieron cita en el Zócalo para ver el concierto gratuito de Shakira/Gina Sánchez

Arribo bajo fuerte operativo

Minutos antes de las 20:00 horas, la barranquillera llegó a la Plaza de la Constitución para ofrecer un concierto gratuito, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México y patrocinado por Corona, con motivo de los 100 años de su fundación.


El evento fue presentado como un regalo para los mexicanos, con la actuación sin costo de una artista de talla internacional. Además, marcó el cierre en el país de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, luego de imponer un récord con 13 conciertos en el Estadio GNP.

Un fuerte operativo de seguridad escoltó a la colombiana hasta el Centro Histórico/X: @RaulGtzNR

Convoy de siete camionetas

Según videos que circulan en redes sociales, Shakira fue escoltada por un convoy de siete camionetas tipo Suburban, que arribaron a las inmediaciones del Zócalo bajo un amplio operativo de seguridad de la SSC.


El despliegue permitió abrir paso a los vehículos en el primer cuadro de la CDMX para agilizar su llegada al escenario.


Fueron algunos fans y medios de comunicación quienes lograron captar el momento exacto en el que la cantante ingresó con todo su equipo de seguridad, sin que se registrara incidente alguno.

Inicio del concierto

Una vez dentro, la colombiana se preparó y, al igual que en 2007, salió al escenario del Zócalo para ofrecer un concierto gratuito ante miles de personas.


El espectáculo comenzó pasadas las 20:30 horas, pese a que el anuncio oficial señalaba que iniciaría a las 20:00.

