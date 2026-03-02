Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Juan Carlos Osorio, ex DT de la Selección Mexicana, se queda sin equipo

Juan Carlos Osorio durante un partido | ESPECIAL
Jorge Armando Hernández 22:50 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo brasileño Remo anunció que Juan Carlos Osorio no es más el técnico del conjunto

A través de un comunicado el club brasileño Remo anunció que Juan Carlos Osorio dejó de ser el entrenador tras 13 partidos donde solo obtuvo 4 victorias.

 undefined

Remo es el número 14 del Brasileirao, es recién ascendido a la máxima competencia de Brasil y pese a la esperanza en el colombiano, el equipo no terminó de funcionar.

Aunque el club no ha dado una razón principal por la cual Osorio fue separado de su cargo todo apunta a que debe a un incidente con un jugador de su plantel.

Juan Carlos Osorio fue despedido del Club Remo| IMAGO7

Llamó indisciplinado al futbolista Sávio quien incluso fue separado del plantel por parte de la directiva del club.

Es muy buen jugador, pero es indisciplinado y hoy en mi equipo no quiero jugadores indisciplinados

Durante su etapa en México con Xolos de Tijuana también tuvo problemas con jugadores importantes de la plantilla lo que terminó por mermar la relación y lo dejaron fuera del 'Xolaje'.

Los números de Juan Carlos Osorio con Remo

Durante su etapa en el conjunto recién ascendido solo pudo obtener 4 victorias en 13 partidos. Logró solamente cuatro puntos en la competencia a solo siete unidades de alcanzar a Palmeiras quien es líder general.

Juan Carlos Osorio tuvo temas extra cancha| IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
00:34 David Faitelson cuestiona protocolo anti racismo de la FIFA
00:32 Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
00:20 "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
00:01 Portada RÉCORD 2 de marzo de 2026
23:54 El Grande Americano habla de su clasificación a la Final de Rey de Reyes y manda otro mensaje a El Original
23:50 Julián Araujo en el centro de la polémica tras un final de infarto en el Clásico Escocés
23:48 ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
23:30 Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
23:25 Shakira hace vibrar el Zócalo en una noche histórica para la CDMX
23:15 Vandalismo tras el Derby Sevillano en la casa de Pellegrini
Tendencia
1
Futbol ¡De México a la Cartuja! Álvaro Fidalgo se estrena con Betis en el Gran Derbi ante Sevilla
2
Futbol ¿Y la Finalissima? Qatar suspende el futbol y el partido entre Argentina y España está en riesgo
3
Futbol ¡Lo miran desde Europa! Raphinha admite que su jugador favorito mexicano es Alexis Vega
4
Futbol Nacional Germán Berterame confiesa lo que le dijo de Javier Aguirre tras su llegada al Inter de Miami
5
Futbol Berterame recibe "bienvenida" de De Paul en el Inter Miami
6
Futbol Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema
Te recomendamos
David Faitelson cuestiona protocolo anti racismo de la FIFA
Empelotados
02/03/2026
David Faitelson cuestiona protocolo anti racismo de la FIFA
Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
Futbol
02/03/2026
Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
"Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
Futbol
02/03/2026
"Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
Portada RÉCORD 2 de marzo de 2026
Portada del día
02/03/2026
Portada RÉCORD 2 de marzo de 2026
El Grande Americano habla de su clasificación a la Final de Rey de Reyes y manda otro mensaje a El Original
Lucha
01/03/2026
El Grande Americano habla de su clasificación a la Final de Rey de Reyes y manda otro mensaje a El Original
Julián Araujo en el centro de la polémica tras un final de infarto en el Clásico Escocés
Futbol
01/03/2026
Julián Araujo en el centro de la polémica tras un final de infarto en el Clásico Escocés