Juan Carlos Osorio, ex DT de la Selección Mexicana, se queda sin equipo

A través de un comunicado el club brasileño Remo anunció que Juan Carlos Osorio dejó de ser el entrenador tras 13 partidos donde solo obtuvo 4 victorias.

Remo es el número 14 del Brasileirao, es recién ascendido a la máxima competencia de Brasil y pese a la esperanza en el colombiano, el equipo no terminó de funcionar.

Aunque el club no ha dado una razón principal por la cual Osorio fue separado de su cargo todo apunta a que debe a un incidente con un jugador de su plantel.

Juan Carlos Osorio fue despedido del Club Remo| IMAGO7

Llamó indisciplinado al futbolista Sávio quien incluso fue separado del plantel por parte de la directiva del club.

Es muy buen jugador, pero es indisciplinado y hoy en mi equipo no quiero jugadores indisciplinados

Durante su etapa en México con Xolos de Tijuana también tuvo problemas con jugadores importantes de la plantilla lo que terminó por mermar la relación y lo dejaron fuera del 'Xolaje'.

Los números de Juan Carlos Osorio con Remo

Durante su etapa en el conjunto recién ascendido solo pudo obtener 4 victorias en 13 partidos. Logró solamente cuatro puntos en la competencia a solo siete unidades de alcanzar a Palmeiras quien es líder general.