Futbol Nacional

¡Lamentable! Afición de Xolos y Pumas protagonizan bronca en Tijuana

Aficionados de Pumas y Xolos en el Estadio Caliente | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:15 - 28 febrero 2026
Reportes indican que la barra de Xolos y algunos aficionados de Pumas se enfrentaron en las inmediaciones del Estadio Caliente

Un fin de semana más la violencia se hizo presente en la Liga MX y en esta ocasión Tijuana fue la plaza que se vio manchada por lamentables acontecimientos entre afición de Xolos y Pumas, quienes se enfrascaron en una bronca al finalizar el partido.

Pumas vs Xolos, Clausura 2026 | MEXSPORT

BRONCA TRAS EL XOLOS VS PUMAS

De acuerdo a informes locales, luego del empate a un gol en la cancha del Estadio Caliente, el grupo de animación de Xolos enfrentó algunos aficionados de Pumas en las inmediaciones del inmueble, lo que ocasionó una bronca en una de las salidas principales del recinto.

El reportero tijuanense, Daniel Andrade, compartió un video en sus redes sociales en el que se puede ver las consecuencias de la bronca suscitada en la zona sur del estadio. Ahí se puede observar a un par de aficionados, presuntamente de Pumas, tirados en el suelo y siendo apoyados por otros aficionados que no se vieron involucrados en la bronca.

En el video también se puede observar que este par de aficionados se encuentran conscientes y no parecen presentar heridas graves, sin embargo, no existen reportes de su estado de salud luego del enfrentamiento.

Afición de Pumas en Tijuana | MEXSPORT

LIGA MX GUARDA SILENCIO

Es importante señalar que la bronca en el casa de Tijuana no es un hecho aislado y ha sido sede recurrente de diversas bronca dentro del futbol mexicano; la más recordada en 2024, cuando afición de Xolos y Chivas se enfrentaron y la pelea terminó con un herido por arma de fuego.

Hasta el momento ni la Liga MX ni el Club Tijuana han hecho un comunicado al respecto de la situación, por lo que se desconoce con exactitud el alcance y las consecuencias que tuvo esta bronca.

Estadio Caliente | MEXSPORT
