Contra

¿Por qué Estados Unidos e Israel están en guerra contra Irán?

La tensión entre Israel e Irán nuevamente genera alerta mundial/AP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:19 - 28 febrero 2026
La Operación Furia Épica desata nueva escalada en Medio Oriente y alerta a todo el mundo

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado una ofensiva militar contra Irán en lo que el Departamento de Guerra estadounidense denominó “Operación Furia Épica”, marcando una nueva fase en las tensiones que se arrastraban desde hace meses. El conflicto estalló tras el fracaso de negociaciones diplomáticas centradas en el programa nuclear iraní, considerado por Washington como una amenaza estratégica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se estaban llevando a cabo “operaciones de combate importantes” en territorio iraní y presentó la ofensiva como un punto de inflexión político en la región.

El programa nuclear, el punto de quiebre
Trump declaró la guerra a Irán y ordenó ataques contra ese país/AP

La raíz del conflicto se encuentra en las exigencias de Washington hacia Teherán: desmantelar por completo su infraestructura nuclear, limitar su arsenal de misiles balísticos y cesar el apoyo a aliados regionales.


Las negociaciones entre funcionarios estadounidenses e iraníes concluyeron sin avances luego de que Irán considerara el enriquecimiento de uranio como un “no negociable”. Tras semanas de advertencias públicas, la Casa Blanca concretó la ofensiva militar conjunta con Israel.


De acuerdo con el propio mandatario estadounidense, el ataque también busca generar un escenario interno distinto en Irán. En declaraciones grabadas, Trump instó a la población iraní a movilizarse políticamente tras la ofensiva.

Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones. Durante muchos años, han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la han recibido. Ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. Ahora tienen un presidente que les está dando lo que quieren, así que veamos cómo responden”, dijo el mandatario.
Irán también atacó bases militares de Estados Unidos/AP

Israel y el objetivo estratégico contra Teherán

Para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la participación en el ataque responde a un objetivo de seguridad nacional. Israel ha descrito en reiteradas ocasiones al gobierno iraní como una amenaza existencial.


En una declaración televisada, el premier afirmó que el ataque estadounidense-israelí podría “crear las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino”.


Los ataques incluyeron explosiones reportadas en Qom, Kermanshah, Isfahán y Karaj, además de zonas estratégicas en Teherán, entre ellas áreas cercanas al palacio presidencial y el Consejo de Seguridad Nacional, según reportes difundidos por la agencia semioficial iraní Fars y confirmados por autoridades militares.

La respuesta iraní y el riesgo de escalada regional

Tras la ofensiva, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria informó en un comunicado difundido en Telegram que Irán disparó una andanada de misiles y drones contra Israel. Asimismo, lanzó ataques contra bases militares estadounidenses en la región, incluyendo instalaciones en Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.


El Ministerio de Defensa de Catar aseguró haber “frustrado con éxito varios ataques” contra su territorio.

Se trata de la segunda vez en menos de un año que fuerzas estadounidenses atacan instalaciones iraníes, luego del bombardeo de tres sitios nucleares en junio pasado durante la denominada Guerra de los 12 días.


El conflicto actual responde así a una combinación de factores: el estancamiento diplomático, las exigencias sobre el programa nuclear iraní y los objetivos estratégicos de seguridad de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.

Mundo
