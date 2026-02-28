Matías Kranevitter, ex de Rayados, protagonizó escandaloso momento en la Liga de Turquía

La polémica persigue a Matías Kranevitter en Turquía. El mediocampista argentino, recordado por su paso con Rayados de Monterrey entre 2020 y 2023, protagonizó una insólita escena en la Liga turca con su equipo, el Fatih Karagumruk, que rápidamente se volvió viral y lo colocó en el centro de las críticas por una actitud considerada antideportiva.

Matías Kranevitter en juego con el Zenit de San Petersburgo | EFE

El futbolista, que también militó en River Plate y en el Zenit de San Petersburgo, actualmente defiende los colores del Fatih Karagümrük. Sin embargo, su nombre no fue tendencia por su rendimiento futbolístico, sino por negarse a salir de cambio en pleno partido.

¿Qué pasó con Matías Kranevitter en Turquía?

Todo ocurrió durante el encuentro entre Trabzonspor y Fatih Karagümrük, correspondiente a la Jornada 24 de la Liga de Turquía. El duelo transcurría con normalidad hasta que, al minuto 35, el entrenador Aleksandar Stanojević decidió sustituir al argentino tras no quedar conforme con su desempeño.

Matías Kranevitter jugando con el Zenit | TWITTER: @ES_FCZENIT

Cuando el balón salió del terreno de juego y el cuarto árbitro levantó el tablero electrónico con su número, Kranevitter reaccionó con visible molestia. En lugar de dirigirse a la banda, el mediocampista ignoró la indicación y comenzó a hacer gestos de desaprobación hacia el banquillo.

Las cámaras captaron el momento en el que el exjugador de Rayados volteó hacia la banca y, con ademanes de negación, le indicó a su compañero que regresara a sentarse. Incluso desatendió la instrucción del árbitro para abandonar el campo, lo que provocó abucheos por parte de la afición presente en el estadio.

Atención a esto que pasó en Turquía.



35 minutos de partido, el DT está por hacer un cambio pero MATÍAS KRANEVITTER SE NIEGA A SALIR, insisten pero no, y el jugador que iba a ingresar debe volver al banco.



Terminó saliendo en el entretiempo. 😳🇦🇷🇹🇷pic.twitter.com/H98q7Q8lmT — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 27, 2026

Regaño en el vestidor y derrota dolorosa

Aunque no trascendió lo que se dijo en el vestidor durante el descanso, todo apunta a que hubo un fuerte llamado de atención por parte del cuerpo técnico. Para la segunda mitad, Kranevitter ya no regresó al terreno de juego y el ajuste se realizó de manera definitiva.

En su lugar ingresó Berkay Özcan, mientras que el Karagümrük intentaba recomponer el rumbo. No obstante, el daño ya estaba hecho tanto en lo futbolístico como en lo anímico dentro del equipo.

El resultado final fue un 3-1 en favor del Trabzonspor, una derrota que se vio opacada por la actitud del argentino. La imagen del mediocampista negándose a salir de cambio le ha dado la vuelta al mundo y ha generado un intenso debate sobre la disciplina y el profesionalismo en el futbol internacional.

Kranevitter con el Karagümrük I IG:@mkranevitter5