Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Sueñan con Champions! Liverpool vence a West Ham y se acerca a puestos europeos

Virgil van Dijk fue el autor del segundo gol del juego | AP
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 11:07 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Reds se impusieron sobre los Hammers en Anfield

En una temporada de altibajos para Liverpool, las cosas comienzan a mejorar en la segunda mitad. A pesar de que las formas no convencen, los de Arne Slot sacaron la victoria con un marcador de 5-2 sobre West Ham, resultado que los acerca al objetivo de clasificar a Champions League.

Liverpool no fue completamente dominador en el encuentro, pero le bastó la contundencia de sus jugadores para conseguir ese resultado abultado, con complicidad de las deficiencias que los Hammers han presentado durante toda la temporada.

Arne Slot agradece por la asistencia de los fanáticos Reds | AP

¿Cómo fue el triunfo del Liverpool sobre West Ham?

De una manera atípica, Liverpool anotó tres goles: desde el tiro de esquina. Increíblemente, los Reds no son un equipo fuerte en el balón parado en el córner, pero en el encuentro ante West Ham hicieron valer la estatura de varios de sus futbolistas.

Al minuto 5, Hugo Ekitike definió de manera correcta para vencer el arco de Mads Hermansen. El delantero francés volvió a demostrar que es uno de los mejores jugadores para el Liverpool en la temporada al llegar a 10 anotaciones en Premier League.

Cuando Liverpool comenzó a sufrir con titubeos en las salidas, Virgil van Dijk apareció en un tiro de esquina. El neerlandés aprovechó su estatura para ganarle a tres rivales para poner el 2-0 al minuto 24, lo que puso un ambiente de calma en la afición y equipo. El capitán se convirtió en el segundo defensa central con más goles en la historia de la Premier League, con 28, por detrás de los 41 de John Terry.

Liverpool logró muy buenos resultados a balón parado | AP

Alexis Mac Allister volvió a hacerse presente en el marcador, con un golazo colectivo en el que el balón nunca cayó. Desde el tiro de esquina, la redonda le llegó a Ekitike, quien inteligentemente le puso la asistencia al argentino que definió con fuerza para poner el 3-0.

West Ham puso resistencia

West Ham tuvo sus oportunidades, por lo que el marcador no reflejaba del todo el trámite del partido. Al inicio de la segunda mitad Tomas Soucek empujó el balón para mover las redes del rival y darle esperanza a los Hammers para buscar el empate.

Cody Gakpo volvió a darle calma al Liverpool, después de fallar una oportunidad clara, el atacante neerlandés fue desde la banda izquierda para definir al poste más lejano y hacer más grande la ventaja en la cancha de Anfield. Valentín Castellanos recortó al 75’ y puso a temblar nuevamente a los locales.

Hugo Ekitike sigue entregando muy buenos resultados como refuerzo de los Reds | AP

Con el equipo cansado y volcado al ataque, West Ham descuidó la zona defensiva. Jeremie Frimpong utilizó su velocidad para atacar el área rival, y en su intento de pase Axel Disasi se atravesó para desviar la trayectoria del balón y hacer un autogol.

Liverpool se quedó con tres puntos vitales en su búsqueda de colarse entre los primeros cuatro de la tabla. Pese a no gustar su estilo de juego, los Reds son contundentes y dan esperanzas de revertir la situación negativa que está desde el inicio de temporada.

Últimos videos
Lo Último
12:15 ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
12:11 El líder supremo de Irán sigue vivo “hasta donde yo sé”, asegura el ministro de Exteriores iraní
12:09 ¿Por Qué Estados Unidos E Israel Están En Guerra Contra Irán?
12:06 Pumas rinde homenaje a Olaf Heredia con nuevo jersey de portero
11:37 ¿Peligra la Finalíssima? Misiles iraníes caen sobre Qatar a un mes del partido entre Argentina y España
11:37 Benfica suspende a 5 aficionados por racismo durante partido de Champions contra Real Madrid
11:36 Miguel Layún presume nueva carrera en el deporte
11:33 Barcelona golea a Villarreal con 'hat-trick' de Lamine Yamal
11:26 Embajadas de México alertan: “Connacionales, quédense en casa” por ataques en Medio Oriente
11:07 ¡Sueñan con Champions! Liverpool vence a West Ham y se acerca a puestos europeos
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
Empelotados
28/02/2026
¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
El líder supremo de Irán sigue vivo “hasta donde yo sé”, asegura el ministro de Exteriores iraní
Contra
28/02/2026
El líder supremo de Irán sigue vivo “hasta donde yo sé”, asegura el ministro de Exteriores iraní
¿Por Qué Estados Unidos E Israel Están En Guerra Contra Irán?
Contra
28/02/2026
¿Por Qué Estados Unidos E Israel Están En Guerra Contra Irán?
Pumas rinde homenaje a Olaf Heredia con nuevo jersey de portero
Futbol
28/02/2026
Pumas rinde homenaje a Olaf Heredia con nuevo jersey de portero
¿Peligra la Finalíssima? Misiles iraníes caen sobre Qatar a un mes del partido entre Argentina y España
Futbol
28/02/2026
¿Peligra la Finalíssima? Misiles iraníes caen sobre Qatar a un mes del partido entre Argentina y España
Vinicius Jr. en el Stadio da Luz durante el juego de ida entre Benfica y Real Madrid | AP
Futbol
28/02/2026
Benfica suspende a 5 aficionados por racismo durante partido de Champions contra Real Madrid