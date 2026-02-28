¡Sueñan con Champions! Liverpool vence a West Ham y se acerca a puestos europeos

En una temporada de altibajos para Liverpool, las cosas comienzan a mejorar en la segunda mitad. A pesar de que las formas no convencen, los de Arne Slot sacaron la victoria con un marcador de 5-2 sobre West Ham, resultado que los acerca al objetivo de clasificar a Champions League.

Liverpool no fue completamente dominador en el encuentro, pero le bastó la contundencia de sus jugadores para conseguir ese resultado abultado, con complicidad de las deficiencias que los Hammers han presentado durante toda la temporada.

Arne Slot agradece por la asistencia de los fanáticos Reds | AP

¿Cómo fue el triunfo del Liverpool sobre West Ham?

De una manera atípica, Liverpool anotó tres goles: desde el tiro de esquina. Increíblemente, los Reds no son un equipo fuerte en el balón parado en el córner, pero en el encuentro ante West Ham hicieron valer la estatura de varios de sus futbolistas.

Al minuto 5, Hugo Ekitike definió de manera correcta para vencer el arco de Mads Hermansen. El delantero francés volvió a demostrar que es uno de los mejores jugadores para el Liverpool en la temporada al llegar a 10 anotaciones en Premier League.

Cuando Liverpool comenzó a sufrir con titubeos en las salidas, Virgil van Dijk apareció en un tiro de esquina. El neerlandés aprovechó su estatura para ganarle a tres rivales para poner el 2-0 al minuto 24, lo que puso un ambiente de calma en la afición y equipo. El capitán se convirtió en el segundo defensa central con más goles en la historia de la Premier League, con 28, por detrás de los 41 de John Terry.

Liverpool logró muy buenos resultados a balón parado | AP

Alexis Mac Allister volvió a hacerse presente en el marcador, con un golazo colectivo en el que el balón nunca cayó. Desde el tiro de esquina, la redonda le llegó a Ekitike, quien inteligentemente le puso la asistencia al argentino que definió con fuerza para poner el 3-0.

West Ham puso resistencia

West Ham tuvo sus oportunidades, por lo que el marcador no reflejaba del todo el trámite del partido. Al inicio de la segunda mitad Tomas Soucek empujó el balón para mover las redes del rival y darle esperanza a los Hammers para buscar el empate.

Cody Gakpo volvió a darle calma al Liverpool, después de fallar una oportunidad clara, el atacante neerlandés fue desde la banda izquierda para definir al poste más lejano y hacer más grande la ventaja en la cancha de Anfield. Valentín Castellanos recortó al 75’ y puso a temblar nuevamente a los locales.

Hugo Ekitike sigue entregando muy buenos resultados como refuerzo de los Reds | AP

Con el equipo cansado y volcado al ataque, West Ham descuidó la zona defensiva. Jeremie Frimpong utilizó su velocidad para atacar el área rival, y en su intento de pase Axel Disasi se atravesó para desviar la trayectoria del balón y hacer un autogol.