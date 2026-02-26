Mac Allister presume colección de camisetas con todo y una de Argentina con dibujo del ‘Dibu’ Martínez

El mediocampista argentino Alexis Mac Allister mostró su museo de camisetas y la firma de Emiliano 'Dibu' Martínez llamó la atención en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El actual jugador del Liverpool abrió las puertas de su casa y dejó ver una colección cargada de historia, recuerdos imborrables y piezas únicas de su etapa dorada con la selección argentina.

Hugo Lloris ataja disparo de Alexis Mac Allister

Consolidado como uno de los referentes del equipo dirigido por Lionel Scaloni, Mac Allister atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En el recorrido íntimo por su hogar, el volante exhibió un auténtico museo personal donde destacan camisetas utilizadas en las conquistas más importantes del ciclo reciente de la Albiceleste.

Entre las reliquias más especiales aparece la casaca número 20 que utilizó en la final del Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, torneo en el que Argentina volvió a tocar la gloria tras 36 años. También mostró la camiseta empleada en la consagración ante Colombia en la Copa América 2024, además de las medallas obtenidas en cada uno de esos campeonatos.

Alexis Mac Allister festeja con Lionel Messi

Un museo cargado de historia y títulos

El espacio dedicado a sus recuerdos refleja la dimensión del ciclo ganador que vive la selección argentina. Las camisetas están cuidadosamente enmarcadas, acompañadas de fotografías y preseas que resumen una etapa inolvidable para el fútbol sudamericano. Para Mac Allister, cada prenda representa un capítulo especial en su carrera y en la historia reciente del combinado nacional.

Sin embargo, hubo un detalle que se robó todas las miradas: la firma poco convencional de su compañero y arquero titular, Emiliano Martínez. Lejos de limitarse a un autógrafo tradicional, el guardameta dejó un dibujo que desató las risas del mediocampista.

Mac Allister con la Copa del Mundo

¿Qué hizo Dibu Martínez en la camiseta?

En la camiseta que Mac Allister utilizó en la final de la Copa América 2024, el “Dibu” decidió ilustrarse a sí mismo atajando. El dibujo hace clara referencia a su histórica salvada frente a Randal Kolo Muani en la final del Mundial ante Selección de Francia, una intervención decisiva que quedó grabada para siempre en la memoria de los aficionados.

Entre risas, Mac Allister comentó: “Miralo al boludo del Dibu. Se dibuja atajando ¡Qué pibe!”. La escena mostró el clima de camaradería que reina dentro del plantel campeón del mundo y evidenció la personalidad extrovertida del arquero argentino, figura clave en los títulos recientes.

Además de repasar anécdotas, el mediocampista también palpitó la próxima Finalissima ante Selección de España, un duelo que promete enfrentar a dos potencias del fútbol internacional. Con la confianza intacta y un vestuario lleno de historia en su hogar, Alexis Mac Allister dejó claro que el hambre de gloria sigue intacta en la actual campeona del mundo.

Dibu Martínez atajando penalti