Richard Ledezma priorizó llegar a Chivas sobre América

Richard Ledezma anotó su primer gol con la Selección Mexicana en el triunfo del Tricolor 4-0 sobre Islandia y en zona mixta posterior al partido le mandó un recuerdito a la afición chiva que hoy lo tiene como uno de sus referentes.

Antes de llegar al Rebaño Sagrado, el primer equipo mexicano que lo buscó fue América, pero en su momento no se pudo concretar su llegada al Nido. Posteriormente se dio el acercamiento con el Guadalajara y se terminó cerrando su fichaje por el cuadro tapatío.

"Obviamente desde niño siempre amaba Chivas, no era una decisión difícil (preferirlos sobre América)", mencionó el mexicoamericano al finalizar el encuentro.

Richard Ledezma quiere llegar al Mundial con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Asimismo, Ledezma también desmintió las declaraciones que dio Javier Aguirre hace un mes en la gira por Bolivia y Panamá, en donde el Vasco aseguró que cuando platicó con Richy en un encuentro Países Bajos, no lo notó convencido de representar a México.

"(Javier) sabe que eso no es verdad. No tenía el pasaporte mexicano allá en Europa, cuando vine a Chivas lo tenía que sacar para poder jugar, lo saqué y ya pude (jugar para México)", comentó el lateral derecho mexicano.

Richard Ledezma en partido del Tri ante Panamá l IMAGO7

Ledezma tuvo su segunda convocatoria con la Selección Mexicana y podría ser uno de los nombres que se suban a la Copa del Mundo debido a la incertidumbre que genera la lateral derecha en el cuadro tricolor.