Cincinnati avanza a octavos de Concachampions con una goleada histórica y se cita con Tigres

Aplastante paso rumbo a Octavos de Final. Cincinnati reafirmó su candidatura a titulo de la Liga de Campeones de la Concacaf, luego de superar con un 9-0 a la Universidad O&M en primera ronda, sellando la eliminatoria con un aplastante marcador global de 13-0. Ahora, se enfrentará al Tigres en la siguiente fase del torneo.

El equipo de la MLS selló su clasificación a los Octavos con una actuación memorable. El dominio del conjunto estadounidense fue total de principio a fin, confirmando su superioridad y asegurando un esperado duelo contra los Tigres de la UANL.

Así ganó Cincinnati

Con una ventaja de 4-0 obtenida en el partido de ida en el Estadio Cibao, el equipo de la MLS no dio tregua y sentenció la serie desde los primeros minutos. Kenji Mboma Dem inauguró el marcador al minuto 18 con un potente derechazo. Diez minutos después, Gerardo Valenzuela amplió la ventaja a 2-0 y un autogol de Gabriel Castillo al 33', sentenció el partido.

Justo antes del descanso, Tom Barlow culminó un contragolpe para establecer un contundente 4-0, ilusionando a la afición con una goleada histórica.

Cincinnati logró llevarse la victoria con un 9-0 en casa | X @fccincinnati

No aflojaron el paso

En la segunda mitad, a pesar de los cambios realizados por el técnico Pat Noonan, la intensidad no disminuyó. Ademar Chávez anotó el quinto gol apenas al minuto 48. Diez minutos más tarde, Mboma Dem completó su doblete con un remate preciso. Aunque Universidad O&M intentó reaccionar, sus esfuerzos fueron neutralizados por una sólida defensa local.

La avalancha de goles continuó con Stiven Jimenez, quien marcó el 7-0 al minuto 68. Alvas Powell se unió a la fiesta con un cabezazo al 78', y Stefan Chirila cerró la cuenta al 86' con una definición de zurda, decretando el 9-0 definitivo.

Jugadores de Cincinnati festejando un gol ante O&M| X @fccincinnati

El tramo final del encuentro transcurrió sin mayores sobresaltos, a pesar de una revisión del VAR que revocó una tarjeta roja. Con el pitido final, el FC Cincinnati confirmó su pase a la siguiente ronda con una exhibición ofensiva que lo posiciona como un contendiente serio en el torneo, mientras que la Universidad O&M se despidió en la primera fase.

A pesar de la goleada histórica, esta no es la máxima goleada en la historia de la Concachampions, esa le pertenece al Municipal de Guatemala quien goleó 13-1 al Diriangén de Nicaragua. En cuanto a un equipo de Estados Unidos, el ya desaparecido San Francisco Bay Blackhawk logró un 10-0 ante AFC Euro Kickers de Panamá

Cincinnati logró una victoria histórica | X @fccincinnati

Tigres, el próximo desafío en Concachampions