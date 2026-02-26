Abierto Mexicano de Tenis: Así se jugarán los Cuartos de Final del torneo 2026

El Abierto Mexicano de Tenis 2026, entró ya en su recta final y ocho tenistas siguen buscando levantar el torneo. Desafortunadamente, ni los mexicanos ni los primeros rankeados siguen con vida en el certamen abriéndole la puerta a nuevos tenistas a coronoarse.

Desde la primera ronda del torneo vimos resultados sorpresivos. Entre los más destacados estuvo la caída de el dos veces campeón Alex De Minaur, Cameron Norrie, Casper Ruud, Grigor Dimitrov, Adrian Mannarino y el mexicano Rodrigo Pacheco.

Ante esto, tenistas como Francis Tiafoe, Alexander Zverev, Alejandro Davidovich y Gael Monfis, se encaminaron rumbo al campeonato. Sin embargo, de nueva cuenta, Zverev quedó a deber y fue eliminado en los Octavos de Final.

¿Quienes clasificaron a Octavos?

A pesar de la caída de Zverev, aún quedan varios tenistas que llegaron con reflectores sobre ellos. Entre estos jugadores está Flavio Cobolli. El italiano se ganó el reconocimiento el año pasado al colarse hasta los Cuartos de Final de Wimbledon y, aunque hasta ahora no ha logrado repetir su desempeño, si fue uno de los mejores preclasificados.

En estos Cuartos, también habrá varios jugadores jóvenes que quiere afianzarse en como candidatos a dar sorpresas en los Grand Slams. Entre ellos están Mattia Bellucci, Terence Atmane, y Brandon Nakashima, los tres de de 24 años, además de Wu Yibing y Miomir Kecmanović, los dos de 26.

Finalmente, están los verdaderos candidatos al título. El estadounidense, Francis Tiafoe batalló pero logró vencer a su compatriota Aleksandar Kovacevic en la ronda previa. Además el francés Gael Monfils, también logró instalarse en los Cuartos de Final.

Así se disputarán los Cuartos de Final

Con la eliminación de Zverev, ya no queda ningún jugador campeón en México en los últimos ocho. El último que quedaba que había llegado a la Final fue Davidovich, pero también se fue eliminado en los Octavos.