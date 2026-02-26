Partidos de hoy jueves 26 de febrero

La actividad deportiva de este jueves viene cargada de fútbol internacional con presencia en Sudamérica, Europa y la CONCACAF, además de duelos atractivos en la NBA. Desde el Campeonato Brasileiro Série A hasta los Playoffs de la UEFA Europa League y Conference League, la cartelera promete emociones durante todo el día.

Jugadores del Zrinjski tras empate con Crystal Palace | AP

Futbol

El balón comenzará a rodar temprano en Brasil con un duelo histórico del campeonato carioca. Santos FC recibe a CR Vasco da Gama a las 09:00 horas, en un enfrentamiento que podrá verse por Fanatiz, Azteca Deportes Network y Kick. Dos clubes tradicionales que buscan sumar puntos importantes en el arranque del torneo.

Santos vs Vasco da Gama – 09:00 h | Fanatiz (Míralo en vivo), Azteca Deportes Network, Kick

La jornada continental en Europa entra en etapa decisiva con los Playoffs de la Conference y la Europa League, ambas competencia presentan los partidos de vuelta para conocer a los ocho invitados a los Octavos de Final.

Conference League

Fiorentina vs Jagiellonia Białystok – 11:45 h | Disney+ Premium

Samsunspor vs KF Shkendija – 11:45 h | Disney+ Premium

AZ Alkmaar vs FC Noah – 14:00 h | ESPN 4, Disney+ Premium

Crystal Palace vs Zrinjski Mostar – 14:00 h | Disney+ Premium



Mateo Chávez en el AZ Alkmaar vs Ajax | Grosby Group

Europa League

Stuttgart vs Celtic FC – 11:45 h | Disney+ Premium, ESPN 2

Crvena Zvezda vs Lille – 11:45 h | ESPN 4, Disney+ Premium

Celta vs PAOK FC – 14:00 h | Disney+ Premium

Nottingham Forest vs Fenerbahce – 14:00 h | ESPN 2

Bilal El Khannouss festeja el primer gol de Stuttgart contra Celtic en los Playoffs de la Europa League | AP

Los dos torneo internacionales del continente Americano cierran la etapa futbolera del día, empezando con la primer etapa de la Copa Libertadores y cerrando con la CONCACAF Champions, Cup y sus juegos de vuelta de la Primera Ronda.

LIBERTADORES

Club Guaraní vs CA Juventud – 16:00 h | Disney+ Premium, ESPN 2

Deportes Tolima vs Deportivo Táchira – 18:30 h | Disney+ Premium

CONCACAF (Vuelta)

Philadelphia vs Defence Force – 18:00 h | FOX One, FOX

Philadelphia Union tras golear al Defence Force I MEXSPORT

Recopa Sudamericana (Vuelta)

• Flamengo vs Lanús – 18:30 h | Disney+ Premium, ESPN 2

Amistoso

• Inter Miami CF vs Independiente – 19:00 h | Disney+ Premium

Basquetbol

Finalmente la temporada regular de la NBA cierra las acciones deportivas. La máxima competencia de baloncesto en el mundo llega con la última parte de la primera etapa del campeonato.

Houston Rockets vs Orlando Magic – 18:30 h | Amazon Prime Video (Míralo en vivo), NBA League Pass

Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Clippers – 21:00 h | Amazon Prime Video (Míralo en vivo), NBA League Pass