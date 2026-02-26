¿Cómo le fue a los jugadores Regios vs Islandia?

La Selección Mexicana de futbol tuvo actividad en partido amistoso ante Selección de Islandia en la ciudad de Querétaro, en un compromiso que sirvió para observar nuevas caras y dar minutos a futbolistas jóvenes dentro del proceso rumbo al Mundial 2026.

Jesús Garza e el amistosos México vs Islandia I IMAGO7

El encuentro representó una oportunidad importante para varios elementos del futbol regio, especialmente para los convocados de Tigres y Rayados, quienes buscaron aprovechar la vitrina que ofrece el combinado nacional en este tipo de compromisos de preparación.

Uno de los momentos destacados de la noche, fue el ingreso de Jesús Garza. El defensor de Tigres entró al minuto 66 en sustitución de Richard Ledezma, marcando así sus primeros minutos con la Selección Mexicana mayor en su carrera profesional, un paso significativo en su desarrollo futbolístico.

Víctor Guzmán con la Selección Mexicana I IMAGO7

Para el canterano felino, el llamado y la participación representan un respaldo al trabajo que ha venido realizando en la Liga MX.

Por su parte, Víctor Guzmán, zaguero de Rayados, fue convocado para este compromiso, aunque permaneció en el banquillo durante los 90 minutos. A pesar de no ver acción, su presencia en la convocatoria refleja la consideración que tiene dentro del entorno del Tri.

Víctor Guzmán con México previo al amistoso vs Islandia I IMAGO7

El amistoso en Querétaro también sirvió para fortalecer la competencia interna dentro del plantel, con futbolistas que buscan consolidarse y otros que intentan ganarse un lugar en futuras convocatorias oficiales.