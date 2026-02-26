Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¡El primero de muchos! Hormiga Gónzalez marca su primer gol con la Selección Mexicana

Armando 'Hormiga' González celebra su primer gol con el Tri | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 21:17 - 25 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Armando González quiere un boleto a la Copa del Mundo y comienza a responder con goles

El 25 de febrero de 2026 quedará marcado para siempre en la carrera de Armando González. El delantero de Club Deportivo Guadalajara vivió una noche inolvidable al marcar su primer gol con la Selección Mexicana, en el duelo ante Selección de Islandia.

Armando Hormiga González celebra su primer gol con el Tri | IMAGO7

ASÍ FUE EL PRIMER GOL DE LA HORMIGA CON EL TRI

La jugada comenzó a gestarse desde el medio campo con un gran pase de Erik Lira, quien filtró el balón con precisión.

El esférico fue recibido por Jesús Gallardo, que desbordó y sirvió una asistencia perfecta para que apareciera “La Hormiga”.

Al minuto 23, González empujó el balón al fondo de la red para firmar el segundo gol del Tri ante Islandia. El atacante rojiblanco no dudó en celebrar con euforia junto a sus compañeros, consciente de que acababa de cumplir uno de los sueños más grandes de su carrera.

Gol de Armando Hormiga González ante Islandia | IMAGO7

DON ARMANDO GONZÁLEZ

El tanto no solo significó una anotación más en el marcador, sino el primero de “Don Armando González Alba” vistiendo la camiseta nacional mayor. Así lo destacó la cuenta oficial del Tricolor en redes sociales:

“Un momento que La Hormiga nunca olvidará. El primero de Don Armando González Alba vistiendo nuestra hermosa camiseta”.
Armando 'Hormiga' González celebra su primer gol con el Tri | IMAGO7

Para el jugador del Rebaño, la fecha ya es imborrable. Su primer grito de gol con México ya forma parte de su historia.

Últimos videos
Lo Último
22:18 Adrián Marcelo presume reta de pádel junto a Lionel Messi
22:15 ¡Un Tri muy Rojiblanco! México vence 4-0 a Islandia en Querétaro
22:03 ¡Se quedan sin entrenador! Cruz Azul sorprende y anuncia destitución de su DT
21:34 Carlos de los Cobos respalda a Javier Aguirre y confía en la Selección Mexicana rumbo al Mundial
21:26 Debut de ensueño: Regina 'Kill Bill' Tarín se une al UFC México Day 2026 tras baja de Sofía Montenegro
21:17 ¡El primero de muchos! Hormiga Gónzalez marca su primer gol con la Selección Mexicana
20:36 ¿Deja a Toluca? Turco Mohamed acalara planes para su futuro
20:34 Real Madrid confirma la expulsión definitiva del socio que realizó gestos fascistas previo al duelo contra Benfica
19:34 Turco Mohamed explota por amistosos de Selección Mexicana y lanza lapidario mensaje
19:29 Listo el 11 inicial de México para el duelo contra Islandia
Tendencia
1
Contra El Mencho no se llamaba Nemesio: Revelan su verdadero nombre tras perder la vida
2
Contra Abogado de la familia de El Mencho solicita a la FGR la entrega del cuerpo
3
Futbol ¡Lamentable noticia! Cruz Azul anuncia la muerte de un exjugador Celeste
4
Futbol Internacional Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido
5
Contra ¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
6
Futbol ¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas
Te recomendamos
Adrián Marcelo presume reta de pádel junto a Lionel Messi
Empelotados
25/02/2026
Adrián Marcelo presume reta de pádel junto a Lionel Messi
¡Un Tri muy Rojiblanco! México vence 4-0 a Islandia en Querétaro
Futbol Nacional
25/02/2026
¡Un Tri muy Rojiblanco! México vence 4-0 a Islandia en Querétaro
¡Se quedan sin entrenador! Cruz Azul sorprende y anuncia destitución de su DT
Futbol Nacional
25/02/2026
¡Se quedan sin entrenador! Cruz Azul sorprende y anuncia destitución de su DT
Carlos de los Cobos respalda a Javier Aguirre y confía en la Selección Mexicana rumbo al Mundial
Futbol
25/02/2026
Carlos de los Cobos respalda a Javier Aguirre y confía en la Selección Mexicana rumbo al Mundial
Debut de ensueño: Regina 'Kill Bill' Tarín se une al UFC México Day 2026 tras baja de Sofía Montenegro
Extremo
25/02/2026
Debut de ensueño: Regina 'Kill Bill' Tarín se une al UFC México Day 2026 tras baja de Sofía Montenegro
¡El primero de muchos! Hormiga Gónzalez marca su primer gol con la Selección Mexicana
Futbol Nacional
25/02/2026
¡El primero de muchos! Hormiga Gónzalez marca su primer gol con la Selección Mexicana