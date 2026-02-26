¡El primero de muchos! Hormiga Gónzalez marca su primer gol con la Selección Mexicana

El 25 de febrero de 2026 quedará marcado para siempre en la carrera de Armando González. El delantero de Club Deportivo Guadalajara vivió una noche inolvidable al marcar su primer gol con la Selección Mexicana, en el duelo ante Selección de Islandia.

Armando Hormiga González celebra su primer gol con el Tri | IMAGO7

ASÍ FUE EL PRIMER GOL DE LA HORMIGA CON EL TRI

La jugada comenzó a gestarse desde el medio campo con un gran pase de Erik Lira, quien filtró el balón con precisión.

El esférico fue recibido por Jesús Gallardo, que desbordó y sirvió una asistencia perfecta para que apareciera “La Hormiga”.

Al minuto 23, González empujó el balón al fondo de la red para firmar el segundo gol del Tri ante Islandia. El atacante rojiblanco no dudó en celebrar con euforia junto a sus compañeros, consciente de que acababa de cumplir uno de los sueños más grandes de su carrera.

Gol de Armando Hormiga González ante Islandia | IMAGO7

DON ARMANDO GONZÁLEZ

El tanto no solo significó una anotación más en el marcador, sino el primero de “Don Armando González Alba” vistiendo la camiseta nacional mayor. Así lo destacó la cuenta oficial del Tricolor en redes sociales:

“Un momento que La Hormiga nunca olvidará. El primero de Don Armando González Alba vistiendo nuestra hermosa camiseta”.

Armando 'Hormiga' González celebra su primer gol con el Tri | IMAGO7