Abogado de la familia de El Mencho solicita a la FGR la entrega del cuerpo

La familia de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), presentó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para reclamar el cuerpo del capo, quien fue abatido el 22 de febrero de 2026 en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco. Los restos mortales del narcotraficante se encuentran bajo resguardo de las autoridades federales mientras se revisan los protocolos correspondientes antes de proceder con su entrega.

La petición fue presentada por un abogado que dijo representar a la familia de El Mencho, con la intención de que se les permitan recibir los restos. La FGR confirmó que recibió el documento y que el trámite sigue su curso conforme a la normatividad vigente para estos casos.

La familia de Nemesio Oseguera Cervantes presentó ante la FGR una solicitud formal para reclamar el cuerpo del presunto líder del CJNG, abatido en Tapalpa, Jalisco./ DEA

Durante la tramitación legal, la Fiscalía precisó que se siguen los procedimientos de investigación relativos al operativo en el que murió El Mencho. Además, se informó que dos personas identificadas como Andrés “N” y Genaro “N” fueron detenidas y enfrentan cargos por presunta portación de armas agravadas, permaneciendo bajo prisión preventiva mientras continúa su proceso judicial.

¿Qué dice la ley mexicana sobre reclamar el cuerpo de un abatido?

De acuerdo con información de fuentes periodísticas, los familiares pueden presentar un reclamo por los restos de una persona fallecida ante las autoridades forenses. Por lo general, en México se establece un plazo desde 72 horas hasta días después del deceso para efectuar este trámite antes de que el cuerpo pase a una fosa común o continúe en resguardo pericial según el caso. En el caso de El Mencho, la sede de sus restos es el Centro Federal Pericial de la FGR en la Ciudad de México.

Según las mismas fuentes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró en una conferencia de prensa que el cuerpo de El Mencho podría ser entregado siempre que los familiares lo soliciten conforme a los procedimientos.

La muerte de El Mencho se produjo tras un enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos integrantes del CJNG en Tapalpa, donde también se aseguró armamento y vehículos blindados de uso exclusivo del crimen organizado. Durante este operativo, varios miembros de la organización criminal murieron o quedaron heridos, y las autoridades detuvieron a otros dos individuos relacionados con el caso.

Un abogado, identificado como representante de los familiares, promovió el trámite para la entrega de los restos ante la autoridad federal./ RS

¿Qué repercusiones ha tenido la caída de El Mencho?

La muerte de El Mencho, considerado uno de los narcotraficantes más buscados tanto en México como en Estados Unidos, detonó una oleada de violencia en distintas regiones del país. Tras el operativo en Jalisco, se registraron bloqueos de carreteras, incendios y ataques en varias entidades, lo que obligó a las autoridades a activar protocolos de seguridad para restablecer el orden.

La identificación del cuerpo por parte de la FGR se realizó mediante análisis genéticos, confirmó el secretario Harfuch, dejando claro que El Mencho era efectivamente la figura abatida en el operativo federal.

La reclamación de sus restos mortales por parte de la familia abre un nuevo capítulo delicado dentro de las implicaciones legales y humanitarias de la muerte de uno de los líderes criminales más influyentes de México en las últimas décadas.