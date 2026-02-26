Adrián Marcelo presume reta de pádel junto a Lionel Messi

El creador de contenido regiomontano Adrián Marcelo volvió a encender las redes sociales luego de presumir una supuesta reta de pádel junto a Lionel Messi. A través de su cuenta oficial, el influencer compartió imágenes en las que aparece disfrutando del deporte junto al campeón del mundo con Argentina, desatando una ola de comentarios y teorías entre sus seguidores.

En las fotografías difundidas, se puede observar a Adrián Marcelo compartiendo cancha con el astro argentino, quien recientemente levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022. La escena muestra a ambos relajados y sonrientes mientras practican pádel, disciplina conocida como el “hermano menor” del tenis y que ha ganado popularidad entre celebridades y futbolistas.

Lionel Messi con Adrián Marcelo I G:@adrianmercelo10

¿Es real la reta de pádel entre Adrián Marcelo y Lionel Messi?

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue un detalle muy particular: Lionel Messi aparece portando una playera del programa ‘RadaR’, proyecto encabezado por el propio Adrián Marcelo. Este elemento desató dudas inmediatas sobre la autenticidad de las imágenes, pues algunos internautas señalaron posibles indicios de edición o incluso generación mediante inteligencia artificial.

Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha confirmado ni desmentido la veracidad de la fotografía. El silencio del creador de contenido ha alimentado aún más la conversación digital, convirtiendo el tema en tendencia y generando especulación sobre si realmente logró coincidir en la cancha con una de las máximas leyendas del futbol mundial.

De un podcast a la cancha: el vínculo entre ambos

Aunque para muchos la imagen resultó sorpresiva, lo cierto es que ambos ya habían coincidido anteriormente en un espacio público. Adrián Marcelo y Lionel Messi se conocieron durante su participación en el podcast ‘Miro de atrás’, conducido por el arquero argentino de Tigres, Nahuel Guzmán y el creador de contenido Gonzalo Iglesias. Ese encuentro habría servido como punto de partida para una posible relación más cercana.

Lionel Messi en entrevista con Nahuel Guzmán | CAPTURA

La posibilidad de que Messi, exfigura del FC Barcelona y actual referente del futbol internacional, comparta una reta amistosa con un influencer mexicano representa una combinación poco común entre el deporte de élite y el entretenimiento digital. De confirmarse como auténtica, la postal sería una de las más insólitas en la agenda reciente del campeón del mundo.

Por ahora, la incógnita permanece abierta y las redes sociales continúan debatiendo sobre la autenticidad de las imágenes. Real o no, la publicación logró su objetivo: colocar nuevamente a Adrián Marcelo en el centro de la conversación y vincular su nombre al de Lionel Messi, en una mezcla de deporte, viralidad y espectáculo digital.

Messi en el podcast de Nahuel Guzmán con Adrián Marcelo I IG:@adrianmarcelo10