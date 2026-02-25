Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Wayne Rooney no soporta la tentación y regresa a la grada para ver a su hijo

Wayne Rooney, en un partido con el DC United de la MLS l AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 13:47 - 25 febrero 2026
Después de varias semanas, la exfigura del Manchester United, Wayne Rooney, apoyó desde la tribuna a su vástago de 16 años, Kai, en la goleada de su equipo, en partido de la Premier League Sub 18

Wayne Rooney (40 años) estuvo presente en el partido de su hijo, Kai (16 años), en la contundente victoria del Manchester United Sub 18 por 6-1 contra el Derby County Sub 18, en la Premier League Sub 18.

Kai Rooney, en un partido con el Manchester United Sub 18. l Youtube

Kai Rooney (16 años) comenzó el encuentro en el banquillo y fue introducido en la segunda mitad. El joven delantero contribuyó al éxito del equipo, asistiendo en el último gol y participando activamente en las jugadas ofensivas del tramo final del partido.

Wayne Rooney, en la grada para ver a su hijo

En las gradas del inmueble también se encontraban el entrenador del primer equipo, Michael Carrick, y el exdefensor de los 'Diablos Rojos', John O’Shea, según informa The Mirror.

Aunque Kai tuvo un buen final de partido, los focos se centraron en otra joven promesa de la academia del United: JJ Gabriel, de tan sólo 15 años.

Wayne Rooney observa desde las gradas a su hijo Kai. l @UnitedAnalyst7

Gabriel anotó dos goles. El primero llegó de penalti, pero el segundo fue la joya del día: una acción individual a gran velocidad, culminada con un potente disparo imparable para el portero rival.

Para Wayne Rooney, fue una nueva aparición en la grada para apoyar a su hijo, después de que, a principios de año, también asistiera a su debut en Old Trafford a nivel juvenil.

¿Qué dijo la esposa de Wayne Rooney?

Coleen Rooney, la esposa de Wayne, comentó en 2024 sobre su hijo: "Así son los niños, creo, es difícil ir a salidas o eventos. Kai le dijo a Wayne que no fuera más a los partidos de fútbol, cuando él jugaba en torneos juveniles y cosas así, porque siempre estaba rodeado de gente y ni siquiera podía ver el partido.

La familia Rooney en la firma de un contrato en 2020. l @WayneRooney

¿Cómo les dices a todos esos niños: 'Dios, estoy viendo a mi hijo'? Con los adultos es diferente, puedes hablar con ellos. Así que él simplemente dijo: 'Papá, no tiene sentido que vengas, de todos modos no me ves jugar', declaró la esposa de Wayne Rooney, según la fuente citada.

