Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido

El clima de hostilidad que rodeaba el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Benfica por la Champions League se trasladó de los despachos a las calles. Horas antes del pitido inicial en el Santiago Bernabéu, se registraron enfrentamientos entre un sector de la hinchada portuguesa y los cuerpos de seguridad del Estado.

BRONCA EN CALLES ALEDAÑAS AL BERNABÉU

A pesar de que la gran mayoría de los cientos de aficionados lusos que viajaron a Madrid mantuvieron un comportamiento ejemplar, un grupo de ultras protagonizó momentos de alta tensión. Los disturbios comenzaron en las calles aledañas al estadio, lo que obligó a la intervención inmediata de la Policía Nacional.

A través de redes sociales, se han viralizado grabaciones que muestran la contundencia de la actuación policial. En las imágenes se observa a agentes empleando sus defensas (macanas) para dispersar a los seguidores del Benfica que mostraban una actitud agresiva.

DUELO MARCADO POR LA POLÉMICA

La tensión no es casualidad. El ambiente ya venía caldeado desde el partido de ida, donde Vinícius Jr. denunció haber recibido insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni. Aquel incidente sembró una semilla de discordia que convirtió este partido de vuelta en un evento de alto riesgo.

HUBO HERIDOS

La intervención policial logró esparcir a los individuos problemáticos, evitando que los incidentes pasaran a mayores o afectaran el ingreso del resto de los espectadores al recinto. Sin embargo, reportes indican que algunos aficionados del Benfica tuvieron que ser atendidos por el servicio médico, entre ellos un menor.

