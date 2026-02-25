Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Enfrentamiento en aguas de Cuba: cuatro muertos tras incursión de lancha procedente de EU
La mañana del 25 de febrero de 2026, autoridades cubanas informaron que una lancha rápida con matrícula del estado de Florida (Estados Unidos) entró sin autorización en aguas territoriales de Cuba cerca de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara.
Según el Ministerio del Interior de Cuba (Minint), al acercarse una unidad de las Tropas Guardafronteras para identificar la embarcación, esta abrió fuego contra los efectivos de la isla, hiriendo a un comandante cubano.
En respuesta, los guardias fronterizos repelieron el ataque, lo que resultó en cuatro tripulantes muertos y al menos seis heridos a bordo de la lancha estadounidense.
¿Qué ocurrió durante el enfrentamiento?
El incidente se registró aproximadamente una milla náutica al noreste del canalico El Pino, en las costas cubanas.
Las autoridades señalaron que:
La embarcación con matrícula FL7726SH fue detectada dentro de las aguas cubanas.
Las Tropas Guardafronteras intentaron detener la lancha para su identificación.
La lancha respondió disparando y lesionó al comandante cubano.
En el intercambio de fuego, cuatro personas de la lancha murieron y seis resultaron heridas, todas evacuadas para recibir atención médica.
Hasta el momento no se ha identificado públicamente la nacionalidad ni el propósito de la embarcación ni de sus tripulantes.
¿Por qué se produjo el enfrentamiento?
Las autoridades cubanas sostienen que la acción se dio porque la lancha violó las aguas territoriales cubanas y no acató las órdenes de alto al ser interceptada.
El gobierno de Cuba ha destacado que este tipo de acciones forman parte de su política para proteger la soberanía y seguridad de sus fronteras marítimas.
Note from the Ministry of the Interior:— Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) February 25, 2026
On the morning of February 25, 2026, a violating speedboat was detected within Cuban territorial waters. The vessel, registered in Florida, United States, with registration number FL7726SH, approached up to 1 nautical mile northeast of the… pic.twitter.com/AEmwtAZ4lO