Contra

Paro nacional de transportistas: AMOTAC protesta por seis choferes asesinados y unidades incendiadas

El paro nacional busca presionar a las autoridades para reforzar la seguridad en las vías federales. / X: @smaciasr
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:55 - 25 febrero 2026
La violencia en las carreteras detonó una fuerte respuesta del sector transportista: anuncian paro nacional y bloqueos en protesta por pérdidas humanas y materiales.

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) anunció este miércoles la convocatoria a un paro nacional de transportistas con bloqueos carreteros en diversas entidades del país, como protesta por la escalada de violencia que ha dejado más de 200 tráileres incendiados y al menos seis choferes muertos, hechos que atribuyen a la inseguridad en las vías federales y ataques de grupos delictivos.

Transportistas afiliados a AMOTAC anunciaron un paro nacional tras la quema de más de 200 tráileres en distintos estados del país. / X

¿Qué está exigiendo AMOTAC y por qué llaman al paro nacional?

El dirigente de AMOTAC explicó que el paro nacional será una medida de presión para exigir mayor seguridad en las carreteras, así como acciones concretas del gobierno federal que protejan a los operadores de carga y permitan que el transporte se realice sin riesgo de sufrir ataques, incendios de unidades y pérdidas humanas.

La organización denunció que al menos seis choferes murieron en hechos violentos registrados en carreteras federales. / X: @ELPINERO

La organización asegura que los hechos violentos, ocurridos el pasado domingo, ocurrieron en tramos carreteros de estados como Jalisco, Michoacán, Estado de México y Coahuila, y que la creciente inseguridad ha colocado en riesgo la vida de los operadores y el patrimonio de pequeños y medianos transportistas.

Además, AMOTAC lamentó que muchas aseguradoras se nieguen a cubrir los daños ocasionados por estos ataques violentos al catalogarlos como “vandalismo”, lo que deja a los transportistas sin respaldo económico tras perder unidades valoradas en millones de pesos.

Operadores de carga exigen mayor seguridad ante el incremento de ataques e incendios de unidades pesadas. / X: @ELPINERO

Inseguridad en carreteras: el reclamo central del sector

Los miembros de AMOTAC advierten que el paro nacional y los bloqueos podrían afectar el abasto de mercancías esenciales y el flujo de transporte en corredores clave del país, dada la magnitud de la protesta y el número de carreteras que planean afectar.

El líder transportista enfatizó que la indignación entre los agremiados es profunda, debido no solo a las pérdidas materiales superiores a 200 unidades calcinadas, sino también a las seis vidas humanas arrebatadas en el cumplimiento de su labor, según los primeros reportes del gremio.

El gremio transportista calificó como “insostenible” la situación de inseguridad en autopistas y carreteras federales. / X: @ELPINERO

AMOTAC ha prometido que en los próximos días dará a conocer fechas y horarios específicos de las movilizaciones, en coordinación con delegaciones estatales en todo el país.

