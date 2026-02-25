Verificación de edad requerida
Selección Mexicana Femenil ve el duelo ante Brasil como un examen de nivel: "Sirve para medirnos"
De cara al segundo partido del Preolímpico de Concacaf, las jugadoras de la Selección Mexicana Femenil señalaron que enfrentar a Santa Lucía y a Brasil en esta Fecha FIFA representa un reto clave para medir su nivel y seguir fortaleciendo el proceso rumbo a los próximos objetivos internacionales.
LOS DUELOS ANTE BRASIL Y SANTA LUCIA
En zona mixta, Ivonne Gutiérrez, Fátima Servín y Alexia Delgado coincidieron en la importancia de asumir ambos compromisos con responsabilidad y concentración, destacando que cada partido aporta crecimiento colectivo e individual.
Ivonne Gutiérrez aseguró que el grupo tiene claro el objetivo inmediato.
“Estamos totalmente concentradas en las eliminatorias. Santa Lucía y Brasil son rivales muy importantes para nosotras”, explicó. La defensora destacó que, aunque son contextos distintos, la exigencia es la misma: “Sabemos que es otra isla, otras condiciones, pero vamos concentradas. Brasil es un gran rival que nos sirve para medirnos”. Además, dejó claro que el equipo buscará imponer condiciones: “Con concentración y tranquilidad iremos a proponer nuestro partido”.
🫂 Trabajando juntas, por un mismo objetivo. 😍#FechaFIFAFebrero | #SeleccionFemenilMayor | #UnEquipoUnSueño pic.twitter.com/Zatyu9O1ES— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) February 25, 2026
CRECIMIENTO PARA EL TRI FEMENIL
Por su parte, Fátima Servín reconoció que estos encuentros forman parte de un proceso de crecimiento.
“Estoy muy emocionada. Es un gran reto enfrentar estos partidos”, señaló. La mediocampista hizo énfasis en la prioridad inmediata: “Estamos enfocadas en el partido contra Santa Lucía. Es importante sumar los tres puntos en nuestro camino y seguir mejorando”. También resaltó el valor de medirse ante una potencia como Brasil: “Estos rivales nos retan muchísimo y nos ayudan a detectar las cosas que debemos mejorar como equipo”.
En la misma línea, Alexia Delgado habló sobre lo que está en juego en esta convocatoria.
“Sabemos la importancia de este llamado. Nos acerca al Mundial y a los Juegos Olímpicos, así que es un gran reto”, afirmó. Sobre el orden de prioridades, fue clara: “Primero Santa Lucía, que es el más importante, y después enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo como Brasil, que es una motivación extra”. Delgado añadió que estos partidos exigen el máximo rendimiento: “Como futbolista siempre quieres enfrentar a las mejores selecciones porque eso te exige muchísimo, tanto en lo individual como en lo colectivo”.
Las tres jugadoras coincidieron en que mantener la concentración y la unión del grupo será fundamental para sacar adelante ambos compromisos. Además, enviaron un mensaje a la afición para que acompañe al equipo en esta etapa decisiva, convencidas de que el apoyo en casa puede marcar diferencia.
México afronta así un doble desafío: asegurar puntos clave ante Santa Lucía y medirse ante Brasil como parámetro real de su nivel competitivo. ¿Será esta Fecha FIFA el impulso que consolide al equipo rumbo a sus grandes objetivos?
