Futbol

Atlante busca jugadoras para su primer equipo en la Liga MX Femenil

Escudo de Atlante en la Liga de Expansión | IMAGO 7
Escudo de Atlante en la Liga de Expansión | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
08:32 - 25 febrero 2026
El equipo azulgrana volverá a Primera División, pero para ello también necesita conformar un equipo femenino y por ello realizará visorías

Un nuevo proyecto empieza a tomar forma en el futbol mexicano, mientras otro se queda en el limbo. La compra de Mazatlán por parte de Emilio Escalante, actual propietario de Atlante, es inminente, por lo que los Potros de Hierro volverán a Primera División después de 12 años en el Ascenso MX y la Liga de Expansión.

Sin embargo, la directiva no podrá enfocarse solo en conformar un equipo varonil competitivo, sino que está obligado a participar también en la Liga MX Femenil. Será la cuarta ocasión, desde su creación en 2017, que la categoría femenina tenga el cambio o desaparición de un equipo, luego de los casos de Lobos BUAP, Veracruz y Monarcas Morelia.

Atlante realizará visorías para la Liga MX Femenil

En ese sentido, Atlante buscará consolidarse también en la liga femenina y para ello lanzó una convocatoria para las visorías que realizará la próxima semana. Sin embargo, la convocatoria no está abierta a todo público y tiene un solo requisito para las interesadas: haber estado registrada en la Liga MX Femenil o en la Sub-19 de la liga.

Afición del Atlante | @Atlante

Con ello, la directiva azulgrana garantizará que las interesadas, al menos, ya tienen un poco de experiencia como jugadora profesional o semiprofesional, y no partirán de cero. De igual forma, las interesadas deberán registrarse con una ficha técnica y certificado médico vigentes al correo: secretario.tecnico@clubatlante.com. Las visorías se realizarán a las 12:00 horas los días martes 4 y miércoles 5 de marzo, en el CAR de Atlante.

¿Qué pasarán con Mazatlán Femenil?

La compra de Mazatlán por parte de Atlante supondrá el cuarto cambio de franquicias en nueve años de existencia que tiene la Liga MX Femenil. Hasta ahora, solo Atlético San Luis se ha sumado vía deportiva por el ascenso del equipo varonil; el resto llegó por procesos de compra-venta de equipos o bien por mudanza, como el caso de las Cañoneras.

Mazatlán logró un empate histórico ante Tigres Femenil | IMAGO7
Mazatlán logró un empate histórico ante Tigres Femenil | IMAGO7

Fue para el Guardianes 2020, después de la pandemia de Covid-19, que se dio la mudanza de Monarcas Morelia a Mazatlán y con ello también se trasladó el equipo femenino. Un torneo antes desapareció Veracruz por la desafiliación del conjunto varonil, mientras que en el Apertura 2019, con la adquisición por parte de FC Juárez de Lobos BUAP, se dio el debut en la Liga MX Femenil de las Bravas.

Con cada cambio de franquicia o mudanza se ha dado la salida en masa de jugadoras, pues fueron pocas las que pudieron hacer el cambio de residencia para seguir en la categoría. Algunos casos destacados son Cassandra Montero, que se "salvó" de la desaparición de Veracruz y actualmente juega con Chivas, o Dalia Molina, que superó la mudanza de Morelia y ahora milita en Gallos Femenil.

Jugadoras de Mazatlán en celebración | IMAGO7
Jugadoras de Mazatlán en celebración | IMAGO7

En ese contexto, por ahora no está claro qué pasará con las jugadoras que actualmente conforman el plantel de Mazatlán y si se les dará la oportunidad de mudarse a Ciudad de México para jugar con Atlante. Tampoco se sabe lo que pasará con el cuerpo técnico comandado por Nicolás Morales, quien tiene varios años de experiencia en la liga y que este semestre tiene a las Cañoneras en el puesto 11, invictas como locales, y con la ilusión de pelear por Liguilla.

