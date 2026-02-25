¡Oficial! Kylian Mbappé se perderá el partido de vuelta contra Benfica en Champions League

Los temores se hicieron realidad y Real Madrid enfrentará a Benfica sin Kylian Mbappé este miércoles en el Santiago Bernabéu. El atacante francés encendió las alarmas desde la práctica de este martes y finalmente se confirmó su baja de último minuto previo al partido de vuelta de los Playoffs de Champions League.

Mbappé disputa el balón en el partido contra Benfica en la ida de los Playoffs de la Champions League | AP

Mbappé no finalizó el entrenamiento de este martes luego de que sintió molestias en la rodilla, según los reportes de la prensa europea. En la conferencia de prensa previo al partido, el director técnico Álvaro Arbeloa minimizó la situación y aseguró que el francés estaba listo para el segundo juego de la serie de eliminación directa.

No obstante, tras publicarse la convocatoria este miércoles se confirmó la baja del atacante galo. De acuerdo con ESPN, su ausencia es consecuencia de las molestias que siente por la inflamación de un ligamento de su rodilla y que podría causar baja hasta próximo sábado 7 de marzo, cuando el Madrid enfrente a Celta en Vigo en LaLiga.

El mismo medio señaló que el francés estaba entre el 60 y 70 por ciento de su capacidad, razón por la cual el club decidió que descansara. Será el tercer partido del 2026 que el dorsal 10 de los Merengues se pierda por culpa de la lesión en su rodilla. Se ausentó contra Atlético de Madrid en la Supercopa de España y en liga ante Real Betis, mientras que contra la Real Sociedad sí fue convocado, pero se quedó en la banca.

Las ausencias de Real Madrid para enfrentar a Benfica

Además de Mbappé, Dean Huijsen tampoco estará en el partido de este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu. El defensa central se ausentó desde el fin de semana, cuando se perdió el compromiso ante Osasuna por una lesión muscular, y no logró recuperarse a tiempo para el torneo europeo.

Mbappé en acción de juego en el partido de ida entre Benfica y Real Madrid en la Champions League | AP

Jude Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos y Rodrygo Goes tampoco entraron en la convocatoria. En el caso de los dos primeros, los últimos reportes apuntan a que les faltan todavía cerca de cinco semanas de recuperación, mientras que el tercero está previsto que regrese ahora en marzo.

En cuanto al brasileño, desde el final de la Fase de Liga se sabía que se perdería toda la serie de eliminación directa, por su expulsión en la última jornada ante Benfica que le acarreó dos partidos de suspensión. El primero lo cumplió en la ida y el segundo será este miércoles, además que -según la prensa local- volvió a presentar una lesión, por lo que de igual forma habría causado baja.

Mbappé durante el partido de Real Madrid contra Osasuna en LaLiga | AP

¿Quiénes conforman la convocatoria de Real Madrid?