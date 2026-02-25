Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Precio del dólar hoy miércoles 25 de febrero: peso recupera terreno tras el repunte del martes

El peso mexicano se sigue viendo fuerte frente al dólar norteamericano/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 06:48 - 25 febrero 2026
El billete verde se cotiza en $16.91 pesos a la compra y $17.47 pesos a la venta

El precio del dólar hoy miércoles 25 de febrero de 2026 se ubica en 17.15 pesos por unidad en el mercado interbancario, mostrando una baja frente al cierre previo y devolviendo parte del avance que había registrado la divisa estadounidense al inicio de semana.


El movimiento ocurre después de que el martes 24 de febrero el tipo de cambio cerrara en 17.30 pesos, nivel que representó uno de los puntos más altos recientes dentro del rango observado en febrero. La cotización de esta mañana implica un retroceso de 15 centavos, lo que refleja un ajuste técnico y una recuperación del peso mexicano.

El dólar se cotiza al inicio de la jornada en $17.15 pesos por unidad/Google

Comparativa con el cierre del martes 24 de febrero

La sesión previa estuvo marcada por un ligero repunte del dólar, que lo llevó a tocar los 17.30 pesos. Sin embargo, este miércoles el mercado abrió con menor presión alcista y regresó a niveles más cercanos a los 17.15 pesos.


Este comportamiento confirma que el tipo de cambio continúa moviéndose dentro de un canal lateral, sin romper todavía la zona técnica que ha dominado el mes, situada entre los 17.10 y 17.40 pesos.

Precio promedio del dólar a la compra y a la venta

En operaciones promedio de ventanilla bancaria, el dólar se cotiza en:

  • Compra: 16.9128 pesos

  • Venta: 17.4775 pesos


El diferencial entre ambos precios se mantiene en niveles habituales, lo que indica condiciones de mercado estables y sin episodios de volatilidad extraordinaria.

El dólar se sigue moviendo a la baja en los mercados internacionales/Pixabay

Análisis del comportamiento en la última semana

Durante los últimos cinco días hábiles, el dólar ha mostrado movimientos moderados, alternando ligeros avances con correcciones posteriores. La tendencia general ha sido de estabilidad con ajustes puntuales, más que de una dirección clara sostenida.


El fortalecimiento reciente del peso se ha visto favorecido por factores externos relativamente controlados y por la ausencia de noticias económicas que generen presión significativa sobre mercados emergentes. No obstante, los inversionistas continúan atentos a señales provenientes de Estados Unidos, especialmente en materia de política monetaria.

Cotización del dólar en bancos hoy 25 de febrero

En ventanillas bancarias, los precios presentan variaciones dependiendo de la institución:

  • Banco Azteca: compra en 16.95 | venta en 17.79

  • BBVA: compra en 16.33 | venta en 17.46

  • Banorte: compra en 16.00 | venta en 17.50

  • Santander: compra en 16.10 | venta en 17.87

  • Banamex / Citibanamex: compra en 16.68 | venta en 17.64

  • Scotiabank: compra en 15.10 | venta en 18.70


Por su parte, el tipo de cambio FIX determinado por Banco de México se ubica en 17.1910 pesos, referencia utilizada para obligaciones fiscales y operaciones oficiales.

La cotización del dólar puede variar dependiendo de cada institución bancaria/Pixabay

Panorama para el cierre de febrero

Con la cotización actual, el dólar continúa operando en un rango estrecho, sin señales claras de ruptura alcista o bajista. La estabilidad observada en febrero sugiere que el mercado mantiene un equilibrio temporal entre oferta y demanda de divisas.


Sin embargo, cualquier dato económico relevante o cambio en las expectativas internacionales podría modificar el escenario en cuestión de horas. Por ahora, el peso mexicano muestra capacidad de recuperación y el tipo de cambio se mantiene contenido en niveles moderados.

