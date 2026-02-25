Verificación de edad requerida
¿Cuál era la fortuna de “El Mencho” y quién podría quedarse con el dinero del CJNG?
Cuando se habla de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la conversación suele ir acompañada de cifras multimillonarias. Sin embargo, aunque fue identificado por autoridades de México y Estados Unidos como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no existe un dato oficial verificable sobre su fortuna personal ni sobre el patrimonio total de la organización.
Las estimaciones difundidas por algunos medios y publicaciones financieras internacionales, basadas en evaluaciones atribuidas a agencias estadounidenses, calculan que la riqueza personal de Oseguera Cervantes podría oscilar entre 500 millones y más de 1,000 millones de dólares.
Dinero nunca reportado
Pero estos números no provienen de declaraciones patrimoniales ni de registros públicos, sino de proyecciones construidas a partir de:
• Volumen estimado de tráfico de drogas
• Decomisos y aseguramientos
• Testimonios judiciales
• Análisis del mercado ilícito
Antes de su muerte, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que condujera a su captura, reflejando la prioridad que representaba para las autoridades.
¿Cuánto dinero mueve realmente el CJNG?
Más allá de la fortuna personal atribuida a su líder, distintos análisis calculan que el CJNG podría generar entre 10 mil y 30 mil millones de dólares anuales en ingresos ilícitos.
El grueso de esos recursos estaría vinculado al tráfico de metanfetamina, cocaína y fentanilo, además de otras actividades criminales. No obstante, especialistas advierten que se trata de ingresos brutos estimados, no de ganancias netas ni de dinero disponible en efectivo.
Los cálculos se sustentan en el tamaño del mercado ilegal, las rutas internacionales y la presencia operativa del grupo en distintos países.
Entonces, ¿quién se quedaría con el dinero?
A diferencia de una fortuna tradicional, el capital de una organización criminal no suele concentrarse en una sola persona ni en cuentas bancarias convencionales. Se trata de una red compleja de operadores financieros, mandos regionales y estructuras ya establecidas.
Expertos en seguridad explican que, ante escenarios de reconfiguración interna, los recursos tienden a redistribuirse entre los distintos niveles de mando, más que heredarse como un patrimonio personal.
Lo que sí es claro es que no existe una cifra oficial publicada por autoridades mexicanas o estadounidenses que confirme el patrimonio total del CJNG o la riqueza exacta de su líder. En este tipo de estructuras clandestinas, cualquier estimación es aproximada y sujeta a variación.