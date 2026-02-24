Estados Unidos advierte a cárteles tras muerte de El Mencho: “afrontarán graves consecuencias”

El gobierno de Estados Unidos fijó postura luego de la escalada de violencia registrada en México tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Desde Washington se confirmó que, hasta ahora, no existen ciudadanos estadounidenses entre las víctimas.

Durante una declaración pública, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, envió un mensaje directo a las organizaciones criminales mexicanas al advertir que cualquier agresión contra ciudadanos de su país tendrá consecuencias.

“En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos, y los cárteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo”, dijo la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt.

La funcionaria también confirmó que el operativo realizado en México contó con apoyo de inteligencia estadounidense, subrayando la colaboración bilateral en materia de seguridad.

“Esto no habría sido posible sin el liderazgo del presidente Trump”, insistió Leavitt, quien recordó como la Administración ha designado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y las “medidas letales” tomadas contra lanchas que supuestamente cargan droga en el Caribe y el Pacífico para detener el flujo de sustancias ilícitas en Estados Unidos.

Tras el abatimiento de “El Mencho”, se registraron bloqueos e incendios en varias zonas del país./ DEA

¿Cuál es la postura de Estados Unidos tras la violencia en México?

Desde la Casa Blanca se reiteró que existe coordinación permanente con el gobierno mexicano para frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense y combatir a los grupos criminales.

“Washington está coordinando, cooperando y presionando al Gobierno mexicano para que haga más para acabar con el flagelo de las drogas mortales que ingresan por la frontera sur de Estados Unidos”.

Las declaraciones se dan en un contexto de tensión luego de que, tras el operativo militar en Tapalpa, Jalisco, se desataran bloqueos y ataques en distintos puntos del país.

Tras el abatimiento de “El Mencho”, se registraron bloqueos e incendios en varias zonas del país./ Pixabay

Violencia tras la muerte del líder del CJNG

Autoridades mexicanas reportaron que, como consecuencia de los hechos violentos posteriores, fallecieron 25 elementos militares, un custodio y un agente de la Fiscalía de Jalisco, además de 30 presuntos integrantes del CJNG.

Entre los incidentes registrados se encuentran decenas de bloqueos carreteros, incendios de vehículos y agresiones contra establecimientos comerciales y estaciones de servicio.

La situación también impactó destinos turísticos del occidente del país, donde visitantes extranjeros quedaron temporalmente varados ante el reforzamiento de operativos de seguridad.