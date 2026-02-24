Gobernador del Estado de Jalisco aseguró que no hay intención de FIFA por quitar ninguna sede a Mexico

Durante la ceremonia del Día de la Bandera, realizada en la XV Zona Militar, el Gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus informó que las sedes mexicanas se mantienen firmes dentro de la organización del torneo y desmintió versiones que apuntaban a posibles cambios.

“No hay absolutamente ningún riesgo de perder ninguna de las tres sedes que tendrá Mexico para el Mundial 2026. El día de ayer se tuvo una conferencia con el encargado de la FIFA para Mexico (Jürgen Mainka), se le informó acerca de todos los acontecimientos y cómo reaccionamos, no hay absolutamente ninguna intención de la FIFA de quitar ninguna sede a Mexico, las tres sedes siguen completamente firmes”, señaló.

Explicó que la reunión se sostuvo con el representante de la FIFA en México, Jürgen Mainka, y reiteró que no existe ninguna señal de alerta por parte del organismo rector del futbol mundial.

Pablo Lemus l X:PabloLemusN

Guadalajara sin riesgo

Asimismo, el gobernador hizo referencia a la información que ha circulado en algunos medios y rechazó que Guadalajara esté en riesgo de perder la sede mundialista.

“Hay mucha información falsa y que desafortunadamente algunos medios la han tomado. Quiero compartir con ustedes cuál es la realidad, escuchaba un medio en la mañana que decía que Guadalajara estaba en riesgo de perder el Mundial: completamente falso. La propia Presidenta de la República (Claudia Sheinbaum) lo acaba de anunciar en la Mañanera”, concluyó.

El Estadio de Guadalajara recibirá cuatro partidos del Mundial 2026/Mexsport&nbsp;

En ese sentido, recordó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también confirmó públicamente que las tres sedes mexicanas continúan sin cambios rumbo al Mundial de 2026.

Mundial 2026: Guadalajara tendrá un juego de leyendas en el Estadio Akron | IMAGO7

¿Ya reanudaron las actividades en Jalisco?

Este martes se reanudaron las actividades en diversos sectores del estado de Jalisco, luego de las afectaciones registradas en días recientes que provocaron suspensión de labores en algunas zonas.