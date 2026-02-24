24 de febrero Día de la bandera: ¿Quién inventó la bandera de México?

Cada 24 de febrero, México conmemora el Día de la Bandera, una de las fechas cívicas más importantes del país. El lábaro patrio no sólo representa la soberanía nacional, sino también la lucha histórica por la Independencia y la consolidación del Estado mexicano. Pero detrás de sus colores y su emblemático escudo hay una historia que muchos desconocen.

La bandera mexicana, tal como la conocemos hoy, es resultado de una evolución histórica que comenzó en el periodo de la Independencia. Aunque distintos estandartes fueron utilizados por los insurgentes —como el famoso estandarte de la Virgen de Guadalupe que enarboló Miguel Hidalgo en 1810—, el diseño tricolor surgió formalmente hasta 1821.

La bandera de México es uno de los símbolos patrios más importantes y se conmemora cada 24 de febrero./ Pixabay

Fue Agustín de Iturbide, junto con el Ejército Trigarante, quien impulsó la creación de la primera bandera con los colores verde, blanco y rojo. Este símbolo nació tras la proclamación del Plan de Iguala, documento que establecía tres garantías: religión, independencia y unión. Precisamente de ahí proviene el nombre del Ejército Trigarante.

La primera bandera trigarante tenía franjas diagonales en verde, blanco y rojo, con estrellas doradas en cada franja. Más adelante, el diseño evolucionó a franjas verticales, una disposición que se mantendría hasta nuestros días. Con el tiempo, el escudo también sufrió modificaciones hasta adoptar el águila devorando una serpiente sobre un nopal, inspirada en la leyenda mexica sobre la fundación de Tenochtitlan.

¿Quién inventó la bandera de México?

Históricamente, se reconoce que Agustín de Iturbide fue quien impulsó la creación de la bandera tricolor en 1821, aunque la elaboración material del primer ejemplar se atribuye al sastre José Magdaleno Ocampo. Él fue quien confeccionó la bandera del Ejército Trigarante en Iguala, Guerrero.

Es importante señalar que el significado de los colores también ha cambiado con el tiempo. En su origen, el verde representaba la independencia, el blanco la religión católica y el rojo la unión entre europeos y americanos. Tras la separación Iglesia-Estado en el siglo XIX, la interpretación se transformó: hoy el verde simboliza la esperanza, el blanco la unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales.

Agustín de Iturbide impulsó la creación de la primera bandera tricolor en 1821, tras la proclamación del Plan de Iguala./ Pixabay

Un símbolo que ha evolucionado con la historia

A lo largo de los siglos XIX y XX, el escudo nacional fue ajustado en distintas administraciones presidenciales, hasta que en 1968 se estableció oficialmente el diseño actual mediante la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Este modelo muestra al águila real en perfil izquierdo, con alas ligeramente extendidas, devorando una serpiente.

El Día de la Bandera fue establecido oficialmente en 1934, pero fue hasta 1940 cuando el presidente Lázaro Cárdenas lo reconoció formalmente como fecha cívica nacional. Desde entonces, cada 24 de febrero se realizan ceremonias en escuelas, plazas públicas y edificios gubernamentales para rendir homenaje al símbolo patrio.

Más que un simple estandarte, la bandera mexicana es el reflejo de la identidad y la historia de un país que ha atravesado guerras, transformaciones políticas y movimientos sociales. Conocer su origen permite comprender que detrás de cada color y cada elemento del escudo existe un capítulo fundamental en la construcción de México.