Morena abre procedimiento contra Sergio Mayer por participar en La Casa de los Famosos
El partido Morena inició un procedimiento interno contra el diputado Sergio Mayer Bretón luego de que solicitara licencia a su cargo legislativo para participar en el programa televisivo “La Casa de los Famosos”. El caso será analizado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).
La dirigencia del partido confirmó que ya se abrió un proceso formal para revisar si la decisión del legislador se apega a los principios y estatutos de la organización política, así como a las responsabilidades que implica su representación popular.
La participación de Mayer en el reality show generó diversas reacciones dentro y fuera del partido, especialmente por tratarse de un legislador en funciones que decidió separarse temporalmente de su curul.
¿Qué dijo Morena sobre el caso de Sergio Mayer?
Ante medios de comunicación, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, explicó que será la instancia interna correspondiente la que determine si existe alguna falta.
“Lo que opino es que le toca a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) determinar; entiendo que abrieron ya un procedimiento y creo que a ellos les toca evaluar”, declaró en un video publicado por el medio La Capital de Guerrero.
La dirigente subrayó que el proceso no implica automáticamente una sanción, sino que corresponde a la Comisión analizar los hechos y emitir una resolución conforme a la normativa interna del partido.
¿Qué podría pasar con el diputado?
La CNHJ revisará el caso y definirá si la participación del legislador en un programa de entretenimiento contraviene los lineamientos de Morena. En caso de detectar alguna irregularidad, podrían imponerse medidas disciplinarias previstas en los estatutos.
Hasta el momento, Sergio Mayer no ha recibido sanción alguna y el procedimiento se encuentra en etapa de evaluación.
El caso ha reavivado el debate sobre la relación entre política y entretenimiento, así como los límites éticos que deben observar los representantes populares durante el ejercicio de su encargo.