Ahora veremos a los Isótopos, perdón, Ice-o-topes: equipo de hockey con uniforme inspirado en Los Simpsons

Los Simpson son parte de la cultura popular desde su primera emisión el 17 de diciembre de 1988 en Estados Unidos, siendo parte importante de la comunidad estadounidense. Tal es su impacto que diversos personajes han aparecido en la aclamada serie, aunque también es normal ver homenajes en la vida real y el deporte, como el caso de los Springfield Thunderbirds.

El equipo de hockey, con sede en Springfield, Massachusetts, año con año lanza un uniforme en homenaje a la familia amarilla. El equipo filial de los St. Louis Blues de la NHL sorprendió a todos con el fascinante uniforme que estrenaron hace poco.

El increíble homenaje a Los Simpsons | @TheAHL

Las referencias en el uniforme Springfield Thunderbirds

El homenaje de este año estuvo dedicado a Kang y Kodos, los extraterrestres de la raza Rigelliana que aparecieron por primera ocasión en La Casita del Horror de la segunda temporada. La playera, con vivos en morado, acaparó la atención de todos por sus grandes detalles.

En la parte de los hombros se puede observar una referencia a los dos extraterrestres en su característico platillo volador, pero con un look parecido a Homero Simpson. Además, en una parte viene uno de los momentos clásicos, cuando uno de ellos grita: "tiene una tabla con un clavo", mientras es perseguido por Moe.

El casco presenta y la playera muestran el escudo de los Isótopos de Springfield, el equipo de béisbol de la serie. Además, también se puede observar la clásica rosquilla rosa, la favorita de Homero Simpson.

¿Cuándo estrenaron el uniforme?

El pasado 21 de febrero, el equipo de Springfield, Massachusetts, presentó el uniforme en el duelo ante los Providence Bruins, filial de los legendarios Boston Bruins. Lleno de referencias por todos lados, los Springfield Thunderbirds terminaron por llevarse el triunfo.