Futbol

Foxborough sigue en con incertidumbre sobre si albergará o no el Mundial este verano, según reportes

Gillette Stadium tiene la incógnita de si albergará el Mundial o no | IMAGO7
Gillette Stadium tiene la incógnita de si albergará el Mundial o no | IMAGO7
Rafael Trujillo 22:19 - 23 febrero 2026
El estadio de Boston sigue buscando la licencia de seguridad para poder ser sede de Mundial

Las dudas siguen rodeando a la Copa del Mundo de este verano. Un día después de que Guadalajara, una de las sedes, fuera punto focal del Mundo, ahora es Foxborough la que empieza a robarse los reflectores.

El estadio de Boston (Gillette Stadium) apunta a alberga siete partidos de la Copa Mundial, incluidos dos partidos eliminatorios en las últimas etapas del torneo, con el partido más destacado siendo uno de Cuartos de Final. Además, albergará partidos de Noruega, Inglaterra y Francia, entre otros.

Foxborough albergará siete partidos del Mundial | IMAGO7

La incertidumbre de la sede

Hoy, sin embargo, el estadio de Boston, sede del equipo de la MLS New England Revolution y del equipo de la NFL New England Patriots, tiene más dudas que respuestas pues de acuerdo con información de ESPN, aún no han recibido la licencia para albergar los partidos del Mundial.

La sede en Massachusetts, busca respuestas sobre el origen de aproximadamente 8 millones de dólares que, según afirman, son necesarios para cubrir los costes de seguridad pública durante los partidos de la Copa del Mundo de este verano en el Gillette Stadium

Según comentó Paige Duncan, administradora municipal de Foxborough, para ESPN la ciudad está comprometida con la organización, pero necesita una aclaración sobre la financiación antes de mediados de marzo para poder otorgar a la FIFA la licencia necesaria para celebrar el evento.

"Sin una resolución satisfactoria de este asunto, la ciudad no podrá actuar favorablemente en su solicitud y finalizar la concesión de licencias, por lo que los siete partidos propuestos para disputarse en Foxborough estarían en riesgo", escribió Duncan.

Los partidos de Mundial en Foxborough están en riesgo | IMAGO7

Buscan los ocho millones

Según la misma información, el gobierno federal ha destinado hasta 625 millones de dólares para las 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos con el fin de 'mejorar la seguridad y la preparación', pero no está claro cuánto recibirá Foxborough. Los funcionarios de la ciudad sostienen que no pueden adelantar el dinero de los contribuyentes ahora y esperar un reembolso posterior.

La administradora explicó que los 8 millones de dólares cubrirían los gastos de la policía de Foxborough, que se encarga de la seguridad dentro y en los alrededores del Gillette Stadium.

"Si nadie aporta el dinero, no habrá Mundial en Foxborough", sentenció Duncan. "Mi objetivo final es que esto se resuelva para que Foxborough pueda albergar la Copa del Mundo según lo planeado", añadió Duncan.

Trofeo de la Copa del Mundo / AP
