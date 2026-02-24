Julián Quiñones, el mexicano con más goles en el año, que Javier Aguirre 'no ve'

‘Vasco’, voltea a verlo. Julián Quiñones es el delantero mexicano con más goles en el año futbolístico. Con 26 tantos en Arabia Saudita, el atacante naturalizado supera a artilleros como Raúl Jiménez, Armando González, Germán Berterame y todos los posibles candidatos para ir con la Selección Mexicana a la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, Javier Aguirre ha mencionado que no ve la Saudi Pro League, aunque ahí se encuentre el mejor goleador que México puede tener en este momento.

En lo que va de campaña, Julián ha peleado el título de goleo de la Saudí Pro League con Cristiano Ronaldo. Con la camiseta del Al-Qadsiah, Quiñones ha disputado un total de 24 juegos en la temporada 2025-26, en los cuales registra 26 tantos y dos asistencias. Asimismo, tiene un promedio de una contribución de gol cada 73.75 minutos. Con estas cifras, el exjugador de América es el mejor goleador mexicano en este año futbolístico.

Julián Quiñones tras salir de cambio en el compromiso de México contra Ecuador en octubre de 2025 | MEXSPORT

Sin embargo, Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, ha mencionado que no ve la liga en la que Julian juega cada semana. Por lo tanto, aún con los mejores números para un delantero que podría tener México, la participación o convocatoria de Quiñones al Mundial no está garantizada. Incluso, en 2025 Julian no pudo consolidarse dentro del once inicial del ‘Vasco’ en partidos clave, pues ni siquiera tuvo actividad en la Semifinal ni Final de la más reciente Copa Oro.

En esta campaña, el delantero mexicano con más goles por debajo de Quiñones es Armando González. El atacante de las Chivas registra 17 dianas y una asistencia en 1,688 minutos, con un promedio de anotación cada 99’. Su efectividad con Guadalajara y ese campeonato de goleo en el pasado Apertura 2025 han puesto a la ‘Hormiga’ como un serio candidato para asistir al Mundial.

En cuanto a goles, el tercer mexicano con mejores números en este año futbolístico es Germán Berterame. Aunque recientemente se fue al Inter Miami de la MLS, en el último semestre que estuvo con Rayados fue uno de los jugadores con más contribuciones de gol en el futbol mexicano. En la campaña 25-26, Berte acumula 13 goles y tres asistencias en dos mil 168 minutos. Con estas cifras, también es un candidato para estar en el Mundial con el Tricolor.

Detrás de Germán se encuentra el delantero que se perfila a ser el titular de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. Convirtiéndose en el máximo referente del Fulham, Raúl Jiménez suma nueve goles y tres asistencias en dos mil 145 minutos con el equipo de Premier League durante esta campaña. Aunque no es el atacante mexicano con más goles en este año futbolístico, el canterano de América ha sido el ‘9’ recurrente de Javier Aguirre.

En 2025, Raúl fue el máximo goleador de la Selección Mexicana con ocho goles. Además de ser el jugador con más anotaciones, fue clave para que el Tricolor se coronara en la Copa Oro y en la CONCACAF Nations League. Incluso, tanto en las Semifinales como en las Finales de cada torneo contribuyó con goles.

De otros jugadores que han sido convocados por el ‘Vasco’, el que le sigue en este rubro goleador es Ángel Sepúlveda, quien fue convocado con Cruz Azul el año pasado y con Chivas este semestre ha metido ocho goles y dado tres pases de gol en 28 encuentros. De igual manera, Guillermo Martínez con Pumas ha acumulado cinco tantos, suficientes para ser llamado para este juego amistoso ante Islandia.

Por debajo de ellos se encuentra un delantero que más allá de no estar en su mejor momento, es una de las opciones de Javier Aguirre para ser convocado al Mundial. Entre múltiples lesiones, Santiago Giménez solo ha jugado 11 partidos con el Milan en esta campaña, en los cuales solo registra un tanto y dos asistencias en 768 minutos de acción. Incluso, hay jugadores como Ali Ávila en Querétaro, quien ha anotado ocho goles en este año futbolístico, que están por encima de Santiago en este rubro goleador.