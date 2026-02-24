Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Aficionado del Napoli es apuñalado por su esposa; se encuentra fuera de peligro

Acciones del partido Atalanta vs Napoli | AP
REDACCIÓN RÉCORD
23 febrero 2026
Con información de La Gazzetta dello Sport, el hombre fue herido tras insultar al VAR

El partido entre Atalanta y Napoli en Bérgamo no solo dejó polémica dentro del campo, sino que también estuvo a punto de terminar en tragedia fuera de él. Un aficionado napolitano fue apuñalado por su esposa luego de que ella interpretara que los gritos e insultos que lanzaba contra el árbitro y el VAR iban dirigidos hacia ella.

De acuerdo con información de La Gazzetta dello Sport, el incidente ocurrió en el barrio de Capodimonte, donde el hombre, de 40 años, veía desde casa el encuentro en el que el Napoli perdió 2-1 tras dejar escapar una ventaja mínima. La situación se desató durante la revisión de un penalti a favor del conjunto napolitano que posteriormente fue anulado por el árbitro tras consultar el VAR.

Acciones del partido Atalanta vs Napoli | AP

La polémica del VAR que desató el ataque

En la recta final del partido, la tensión aumentó por las decisiones arbitrales y el ambiente se tornó explosivo. Según el reporte, el aficionado comenzó a gritar insultos dirigidos al televisor, molesto por la decisión que perjudicó a su equipo en el duelo ante Atalanta.

Su esposa, de 35 años, malinterpretó los gritos y creyó que eran ofensas hacia ella. En medio de la discusión, lo amenazó con una frase contundente: “¡Vete o te apuñalo!”. Instantes después, tomó unas tijeras y se las lanzó, aunque no logró herirlo en ese primer intento.

La agresión escaló rápidamente cuando la mujer fue a la cocina, tomó un cuchillo y, tras fallar en una primera estocada, logró herir a su esposo en el costado. El ataque no se detuvo ahí, ya que también lanzó más cuchillos, uno de los cuales terminó incrustado en la pared de la sala.

Acciones del partido Atalanta vs Napoli | AP

¿Cuál es el estado de salud del aficionado del Napoli?

A pesar de la gravedad del momento, el hombre logró llamar a la policía para pedir ayuda. Las autoridades arribaron al domicilio y procedieron con el arresto de la mujer. En su bolso encontraron tres cuchillos adicionales y un abridor de latas, elementos que fueron asegurados como parte de la investigación.

El aficionado del Napoli fue trasladado a un hospital, donde permanece ingresado mientras se recupera de diversas lesiones. Según los reportes, se encuentra fuera de peligro, aunque bajo observación médica.

Por su parte, la mujer continúa detenida y enfrenta cargos por agresión. Al momento se desconocen más detalles

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Acciones del partido Atalanta vs Napoli | AP
