¡Dortmund celebra a Guirassy! El Borussia se impone con solvencia al Atalanta

Borussia Dortmund se impuso 2-0 ante el Atalanta en el Signal Iduna Park en la Ida de los Playoffs de la UEFA Champions League. El equipo local se adelantó en el marcador en el minuto tres. Tras un preciso centro de Julian Ryerson, Serhou Guirassy remató de cabeza de forma impecable, batiendo al portero visitante.

Casi al finalizar la primera mitad, en el minuto 42, Guirassy se convirtió en asistente. El potente delantero guineano desbordó por la banda y sirvió un pase a Maximilian Beier en el segundo palo, quien no tuvo dificultad para empujar el balón a la red y superar a Marco Carnesecchi, poniendo el 2-0.

En la segunda parte, el ritmo del partido disminuyó y no hubo demasiadas ocasiones. Por parte del Atalanta, Nikola Krstović entró al inicio de la segunda mitad, mientras que Lazar Samardžić tuvo su oportunidad en el minuto 82, pero ninguno de los dos logró cambiar el resultado.

Así fue el remate de Guirassy para abrir el marcador | AP

El partido de Vuelta se jugará la próxima semana en Bérgamo, donde el Atalanta intentará remontar la desventaja.