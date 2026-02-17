Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¡Dortmund celebra a Guirassy! El Borussia se impone con solvencia al Atalanta

Serhou Guirassy celebra su anotación ante el Atalanta | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 16:20 - 17 febrero 2026
Borussia Dortmund venció 2-0 al Atalanta en el partido de Ida de los Playoffs de la Liga de Campeones. La figura clave del encuentro fue el delantero Serhou Guirassy, quien participó directamente en ambos goles de su equipo.

Borussia Dortmund se impuso 2-0 ante el Atalanta en el Signal Iduna Park en la Ida de los Playoffs de la UEFA Champions League. El equipo local se adelantó en el marcador en el minuto tres. Tras un preciso centro de Julian Ryerson, Serhou Guirassy remató de cabeza de forma impecable, batiendo al portero visitante.

Casi al finalizar la primera mitad, en el minuto 42, Guirassy se convirtió en asistente. El potente delantero guineano desbordó por la banda y sirvió un pase a Maximilian Beier en el segundo palo, quien no tuvo dificultad para empujar el balón a la red y superar a Marco Carnesecchi, poniendo el 2-0.

En la segunda parte, el ritmo del partido disminuyó y no hubo demasiadas ocasiones. Por parte del Atalanta, Nikola Krstović entró al inicio de la segunda mitad, mientras que Lazar Samardžić tuvo su oportunidad en el minuto 82, pero ninguno de los dos logró cambiar el resultado.

Así fue el remate de Guirassy para abrir el marcador | AP

El partido de Vuelta se jugará la próxima semana en Bérgamo, donde el Atalanta intentará remontar la desventaja.

Tabla de la Liga de Campeones
