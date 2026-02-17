Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Precio del dólar hoy martes 17 de febrero: así abrió el tipo de cambio y así se vende en bancos

El peso le sigue ganando centavos al dólar/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:38 - 17 febrero 2026
El billete verde se cotiza promedio en $16.44 pesos a la compra y $17.43 pesos la venta

El precio del dólar hoy martes 17 de febrero de 2026 arrancó la jornada en 17.20 pesos por unidad en el mercado interbancario, de acuerdo con datos consultados esta tarde.


La divisa estadounidense mantiene una cotización estable frente al peso mexicano, en un arranque de semana donde los movimientos han sido moderados.

El inició la jornada con un valor de $17.20 pesos por unidad/Google

¿En cuánto abrió el dólar hoy y cómo cerró ayer?

Al inicio de la jornada de este martes 17 de febrero, el dólar se ubicó en 17.20 pesos.


El lunes 16 de febrero, el tipo de cambio cerró también alrededor de los 17.20 pesos, por lo que el arranque de hoy muestra variación prácticamente nula, en un escenario de estabilidad cambiaria.


En términos prácticos: no hay cambio significativo entre el cierre previo y la apertura de hoy.

El dólar sigue perdiendo valor en los mercados/Pixabay

Precio promedio del dólar a la compra y a la venta

En operaciones promedio del sistema financiero, el dólar se cotiza este martes en:

  • Compra: 16.7644 pesos

  • Venta: 17.4371 pesos


Esto refleja un spread bancario de poco más de 67 centavos, margen habitual en ventanilla.

Análisis: así se ha movido el dólar en la última semana

Durante la última semana, el tipo de cambio ha oscilado en un rango aproximado entre 17.16 y 17.23 pesos, mostrando una ligera tendencia lateral.


El peso mexicano se ha mantenido relativamente firme, apoyado por factores como:

  • Expectativas estables sobre tasas de interés.

  • Flujos moderados hacia mercados emergentes.

  • Un dólar internacional sin repuntes agresivos.


En resumen: el tipo de cambio sigue en zona baja comparado con niveles de enero y mantiene estabilidad.

La cotización del dólar puede variar dependiendo de cada institución bancaria/Pixabay

¿En cuánto venden el dólar los bancos hoy?

Así se cotiza el dólar en ventanillas de distintos bancos este martes 17 de febrero de 2026:

  • Banco Azteca: Compra 15.85 | Venta 17.79

  • BBVA Bancomer: Compra 16.31 | Venta 17.45

  • Banxico Interbancario: 17.1588

  • Banxico FIX: 17.1723

  • Banorte: Compra 15.95 | Venta 17.45

  • Santander: Compra 16.05 | Venta 17.75

  • Banregio: Compra 16.40 | Venta 17.80

  • BanBajío: Compra 16.60 | Venta 17.70

  • Afirme: Compra 16.40 | Venta 17.80

  • Intercam: Compra 16.66 | Venta 17.67

  • Monex: Compra 16.32 | Venta 18.04

  • Scotiabank: Compra 15.10 | Venta 18.70

  • Banamex / Citibanamex: Compra 16.63 | Venta 17.59


Como es habitual, el precio puede variar a lo largo del día y entre sucursales.

