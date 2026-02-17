Precio del dólar hoy martes 17 de febrero: así abrió el tipo de cambio y así se vende en bancos

El precio del dólar hoy martes 17 de febrero de 2026 arrancó la jornada en 17.20 pesos por unidad en el mercado interbancario, de acuerdo con datos consultados esta tarde.

La divisa estadounidense mantiene una cotización estable frente al peso mexicano, en un arranque de semana donde los movimientos han sido moderados.

¿En cuánto abrió el dólar hoy y cómo cerró ayer?

Al inicio de la jornada de este martes 17 de febrero, el dólar se ubicó en 17.20 pesos.

El lunes 16 de febrero, el tipo de cambio cerró también alrededor de los 17.20 pesos, por lo que el arranque de hoy muestra variación prácticamente nula, en un escenario de estabilidad cambiaria.

En términos prácticos: no hay cambio significativo entre el cierre previo y la apertura de hoy.

Precio promedio del dólar a la compra y a la venta

En operaciones promedio del sistema financiero, el dólar se cotiza este martes en: Compra: 16.7644 pesos

Venta: 17.4371 pesos

Esto refleja un spread bancario de poco más de 67 centavos, margen habitual en ventanilla.

Análisis: así se ha movido el dólar en la última semana

Durante la última semana, el tipo de cambio ha oscilado en un rango aproximado entre 17.16 y 17.23 pesos, mostrando una ligera tendencia lateral.

El peso mexicano se ha mantenido relativamente firme, apoyado por factores como: Expectativas estables sobre tasas de interés.

Flujos moderados hacia mercados emergentes.

Un dólar internacional sin repuntes agresivos.

En resumen: el tipo de cambio sigue en zona baja comparado con niveles de enero y mantiene estabilidad.

