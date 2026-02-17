Jugador del Girona admite falta en la jugada que dio la victoria ante el Barcelona

Claudio Echeverri, delantero del Girona, ha admitido haber cometido falta sobre Jules Koundé en la jugada previa al gol que significó el 2-1 contra el Barcelona.

La acción, que culminó en el gol de Fran Beltrán, desató una gran polémica al no ser señalada por el árbitro Soto Grado ni revisada por el VAR. Esta controvertida jugada permitió al Girona sellar la victoria, mientras que el Barcelona perdió el liderato en favor del Real Madrid.

Girona ganó con un polémico gol | AP

Al finalizar el encuentro, el propio Echeverri, conocido como el Diablito, despejó cualquier duda. En declaraciones al programa El Chiringuito, y tras ver las imágenes, el jugador argentino comentó con una sonrisa:

"Sí, le pisé. Lo que pasa es que venía con velocidad y fue sin querer. Si hubiera pitado falta, lo habría entendido".

Jugadores de Barcelona en lamento tras la derrota contra Girona | AP

DT de Girona opina sobre la jugada

Míchel, el entrenador del equipo local, también dio su punto de vista con respecto a la jugada polémica. El estratega del Girona fue contundente y cree que el VAR "hizo bien en no entrar" en la acción.

"Creo que es un contrabalón. Claudio va al juego. Se puede pitar" dijo en los micros de DAZN. Pero también dijo que esto tipo de jugadas con pisotones "se alejan del futbol" y que si el árbitro lo ve está bien, pero no que el VAR entre de oficio.

Michel, entrenador de Girona, minimizó la jugada polémica | AFP