Jugador del Girona admite falta en la jugada que dio la victoria ante el Barcelona
Claudio Echeverri, delantero del Girona, ha admitido haber cometido falta sobre Jules Koundé en la jugada previa al gol que significó el 2-1 contra el Barcelona.
La acción, que culminó en el gol de Fran Beltrán, desató una gran polémica al no ser señalada por el árbitro Soto Grado ni revisada por el VAR. Esta controvertida jugada permitió al Girona sellar la victoria, mientras que el Barcelona perdió el liderato en favor del Real Madrid.
Al finalizar el encuentro, el propio Echeverri, conocido como el Diablito, despejó cualquier duda. En declaraciones al programa El Chiringuito, y tras ver las imágenes, el jugador argentino comentó con una sonrisa:
"Sí, le pisé. Lo que pasa es que venía con velocidad y fue sin querer. Si hubiera pitado falta, lo habría entendido".
DT de Girona opina sobre la jugada
Míchel, el entrenador del equipo local, también dio su punto de vista con respecto a la jugada polémica. El estratega del Girona fue contundente y cree que el VAR "hizo bien en no entrar" en la acción.
"Creo que es un contrabalón. Claudio va al juego. Se puede pitar" dijo en los micros de DAZN. Pero también dijo que esto tipo de jugadas con pisotones "se alejan del futbol" y que si el árbitro lo ve está bien, pero no que el VAR entre de oficio.
Cuatro días después de la humillante derrota 4-0 de visita a Atlético de Madrid en la ida de la Semifinal de la Copa del Rey, Barcelona cayó en casa de Girona en el cierre de la Jornada 24 de LaLiga. Con este resultado, Real Madrid mantiene el liderato de la tabla con dos puntos de ventaja.