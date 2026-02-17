Newcastle United vs Qarabag ¿Dónde y cuándo ver el partido de Playoffs de la Champions League?

Newcastle United disputará su primer partido de eliminatoria de Champions League ante el Qarabag mañana miércoles 18 de febrero, donde los "geordies" buscarán clasificar a la siguiente fase del torneo después de una buena fase liguera que después de todo no les permitió calificar de manera directa. La victoria en la Ida será clave para los ingleses de asegurar el boleto a continuar en el campeonato europeo.

El conjunto de St. James de la mano de su entrenador Eddie Howe buscará hacer historia ya que durante casi dos décadas el equipo de los "geordies" no había clasificado en Champions League hasta la llegada de Howe quien ha logrado darle otra cara al equipo, incluso consiguió ganar la Copa de Liga la temporada pasada.

Eddie Howe dirigiendo al Newcastle en partido de la Premier League | AP

Mientras el equipo inglés viaja a Azerbaiyán para iniciar su preparación de cara al partido de ida, Eddie Howe aprovechó para dar declaraciones en donde destacó la evolución que ha tenido su equipo durante este tiempo. Mencionó lo mucho que ha crecido como entrenador y como ha aplicado los conocimientos adquiridos en su etapa de aprendizaje con Pep Guardiola.

Es un equipo nuevo, y eso lo noté al comienzo de esta temporada. Pasamos por un ciclo de tres años y medio juntos con el mismo grupo de jugadores, y hubo muchos cambios en las últimas ventanas de fichajes, siendo este verano el más importante. En cierto sentido, hemos empezado de cero.

¿Cómo llegan ambas escuadras a disputar la ida?

Ambos equipos llegan en momentos muy diferentes, Newcastle empató a un gol ante el Paris Saint- Germain mientras que el Qarabag perdió 6-0 ante el Liverpool. El equipo de los "geordies" tienen la misión de hacer un gran papel en el partido de ida para solo cerrar con broche de oro en el St. James Park, Howe tiene la gran oportunidad de continuar haciendo historia.

Newcastle viaja a Azerbaiyán para preparar su partido | AP

Estadio, fecha y hora del partido. ¿Dónde ver?

El partido de ida se llevará acabo en el paìs de Azerbaiyán en el estadio del Qarabag directamente en el Estadio Tofiq Bəhramov de la ciudad de Baku. El duelo comenzará en punto de las 11:45 am (MEX), 14:45 pm (ARG, CHI, URU), y 12:45 pm (COL, PER, ECU). También se podrá ver a través del plan premium de Disney + , solo aplica para Sudamerica. Para los aficionados en territorio mexicano podrán disfrutar del partido en la señal de la plataforma HBO Max.