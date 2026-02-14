Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Sandro Tonali lidera remontada de Newcastle sobre Aston Villa en FA Cup

Sandro Tonali festeja anotación en FA Cup durante el Aston Villa vs Newcastle | AP
David Torrijos Alcántara 14:29 - 14 febrero 2026
A pesar de comenzar abajo en el marcador, las Urracas aprovecharon la superioridad numérica durante todo el segundo tiempo

El Newcastle United selló su clasificación a la siguiente fase de la FA Cup tras vencer 3-1 al Aston Villa en condición de visitante. Los dirigidos por Eddie Howe supieron reaccionar ante la adversidad en un duelo marcado por la polémica.

Tonali en acción ante Aston Villa | AP

A pesar de comenzar abajo en el marcador, las Urracas aprovecharon la superioridad numérica durante todo el segundo tiempo. Con este resultado, el equipo del norte de Inglaterra alcanza la quinta ronda del torneo por tercera temporada consecutiva.

Más de seis mil quinientos aficionados acompañaron al Newcastle en una noche que inició con dudas, pero terminó en festejo. El equipo local no pudo sostener la ventaja obtenida en el amanecer del encuentro disputado este sábado.

Tonali brilla con un doblete tras una polémica decisión arbitral

El Aston Villa se adelantó al minuto 14 con un remate de Tammy Abraham tras un servicio de Douglas Luiz. La anotación causó indignación en el bando visitante, pues el delantero se encontraba en una clara posición de fuera de juego.

Woltemade festeja anotación en su cumpleaños | AP

Debido a que no hubo operación del VAR para este compromiso de copa, el cuerpo arbitral decidió validar el gol. Sin embargo, el destino del partido cambió cuando el portero local, Marco Bizot, recibió la tarjeta roja directa.

Bizot fue expulsado antes del descanso tras una falta violenta sobre Jacob Murphy lejos de su propia portería. Esta acción obligó al ingreso de Emiliano Martínez, quien poco pudo hacer ante el vendaval ofensivo que preparó el Newcastle.

Woltemade festeja su cumpleaños con el gol de la sentencia definitiva

Sandro Tonali empató el juego con un potente disparo desde fuera del área tras un rebote en un tiro libre. El mediocampista italiano se convirtió en la figura del encuentro al marcar su segundo tanto de la noche al minuto 77.

Tonali festeja ante Aston Villa en FA Cup | AP

La cereza del pastel la puso Nick Woltemade, quien celebró su cumpleaños número 24 al anotar el tercer gol definitivo. El delantero alemán aprovechó un error en la salida del Villa para sentenciar el pase a la siguiente ronda.

