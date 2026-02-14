Cristiano Ronaldo se une a un club exclusivo en Arabia Saudí
Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr, se ha convertido en el tercer jugador en anotar un gol en la Liga Saudí con 41 años o más. El internacional portugués logró esta hazaña el pasado viernes en el partido contra el Al Fateh, correspondiente a la Jornada 22, que el equipo de Jorge Jesús y João Félix ganó por 2-0.
Desde que celebró su cumpleaños 41 el pasado 5 de febrero, este fue el primer encuentro en el que Ronaldo participó, debido también al boicot que protagonizó. El gol llegó a los 18 minutos, rompiendo el empate a cero en el marcador, tras una asistencia de Sadio Mané.
Al marcar con 41 años y nueve días de edad, Ronaldo se unió a un selecto grupo que incluye al egipcio Essam El-Hadary y al saudí Hussein Abdul Ghani, ambos ya retirados. El-Hadary ostenta el récord del jugador más veterano en marcar en la competición, habiéndolo hecho con 44 años y 329 días.
El 10 de diciembre de 2017, este portero egipcio anotó de penalti para el Al-Taawoun en la victoria por 4-0 sobre el Al-Ettifaq. El-Hadary terminaría su carrera en 2019.
Por su parte, Hussein Abdul Ghani, un conocido lateral izquierdo, marcó para el Ohod Club contra el Al-Hazem el 8 de noviembre de 2018. El gol, también de penalti, fue anotado cuando tenía 41 años y 291 días, estableciendo el empate a dos en un partido que terminaría con un resultado de 3-3.
Ronaldo es, por tanto, el tercer goleador más veterano en la historia del campeonato saudí. El delantero también marcó su 19.º gol esta temporada al servicio del Al Nassr, en un total de 23 partidos.