Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Cristiano Ronaldo se une a un club exclusivo en Arabia Saudí

MINUTO CRISTIANO RONALDO
Cristiano Ronaldo con Al Nassr | RÉCORD
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 14:09 - 14 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero del Al Nassr marcó por primera vez con 41 años de edad

Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr, se ha convertido en el tercer jugador en anotar un gol en la Liga Saudí con 41 años o más. El internacional portugués logró esta hazaña el pasado viernes en el partido contra el Al Fateh, correspondiente a la Jornada 22, que el equipo de Jorge Jesús y João Félix ganó por 2-0.

Desde que celebró su cumpleaños 41 el pasado 5 de febrero, este fue el primer encuentro en el que Ronaldo participó, debido también al boicot que protagonizó. El gol llegó a los 18 minutos, rompiendo el empate a cero en el marcador, tras una asistencia de Sadio Mané.

Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | X: @Cristiano
Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | @Cristiano

Al marcar con 41 años y nueve días de edad, Ronaldo se unió a un selecto grupo que incluye al egipcio Essam El-Hadary y al saudí Hussein Abdul Ghani, ambos ya retirados. El-Hadary ostenta el récord del jugador más veterano en marcar en la competición, habiéndolo hecho con 44 años y 329 días.

El 10 de diciembre de 2017, este portero egipcio anotó de penalti para el Al-Taawoun en la victoria por 4-0 sobre el Al-Ettifaq. El-Hadary terminaría su carrera en 2019.

Cristiano Ronaldo con afición del Al Nassr l @AlNassrFC_EN

Por su parte, Hussein Abdul Ghani, un conocido lateral izquierdo, marcó para el Ohod Club contra el Al-Hazem el 8 de noviembre de 2018. El gol, también de penalti, fue anotado cuando tenía 41 años y 291 días, estableciendo el empate a dos en un partido que terminaría con un resultado de 3-3.

Ronaldo es, por tanto, el tercer goleador más veterano en la historia del campeonato saudí. El delantero también marcó su 19.º gol esta temporada al servicio del Al Nassr, en un total de 23 partidos.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Al Nassr FC
Últimos videos
Lo Último
17:10 ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
17:08 ‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
16:55 Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
16:30 Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
16:27 ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
16:15 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
16:14 Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
16:12 Sigue la Fase I de Contingencia Ambiental en el Valle de México este sábado 14 de febrero
16:07 Cuauhtémoc Blanco calienta el Clásico Nacional: "Vamos a darles una ching..."
15:56 Cantante brasileño aconseja a Carlo Ancelotti convocar a Neymar con la selección
Tendencia
1
Futbol Cristiano Ronaldo marca en su regreso con el Al Nassr y comanda la victoria
2
Empelotados Luis García se le 'declara' a Martinoli en pleno 14 de febrero
3
Futbol Barcelona presenta queja formal por el polémico arbitraje en la Copa del Rey
4
Futbol Mohamed descarta a Boca Juniors y prioriza su continuidad en Toluca
5
Futbol Sebastián Abreu prioriza el Mundial: "Lo importante es que Gilberto Mora llegue a la Copa del Mundo"
6
Contra VIDEO: Alcaldesa de Cuauhtémoc acusa emboscada en operativo y muestra los golpes que recibió
Te recomendamos
¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
Futbol
14/02/2026
¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
Futbol
14/02/2026
‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
Futbol
14/02/2026
Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
Futbol
14/02/2026
Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Otros Deportes
14/02/2026
¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Valteri Bottas y Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
Fórmula 1
14/02/2026
Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026