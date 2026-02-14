Cristiano Ronaldo se une a un club exclusivo en Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr, se ha convertido en el tercer jugador en anotar un gol en la Liga Saudí con 41 años o más. El internacional portugués logró esta hazaña el pasado viernes en el partido contra el Al Fateh, correspondiente a la Jornada 22, que el equipo de Jorge Jesús y João Félix ganó por 2-0.

Desde que celebró su cumpleaños 41 el pasado 5 de febrero, este fue el primer encuentro en el que Ronaldo participó, debido también al boicot que protagonizó. El gol llegó a los 18 minutos, rompiendo el empate a cero en el marcador, tras una asistencia de Sadio Mané.

Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | @Cristiano

Al marcar con 41 años y nueve días de edad, Ronaldo se unió a un selecto grupo que incluye al egipcio Essam El-Hadary y al saudí Hussein Abdul Ghani, ambos ya retirados. El-Hadary ostenta el récord del jugador más veterano en marcar en la competición, habiéndolo hecho con 44 años y 329 días.

El 10 de diciembre de 2017, este portero egipcio anotó de penalti para el Al-Taawoun en la victoria por 4-0 sobre el Al-Ettifaq. El-Hadary terminaría su carrera en 2019.

Cristiano Ronaldo con afición del Al Nassr l @AlNassrFC_EN

Por su parte, Hussein Abdul Ghani, un conocido lateral izquierdo, marcó para el Ohod Club contra el Al-Hazem el 8 de noviembre de 2018. El gol, también de penalti, fue anotado cuando tenía 41 años y 291 días, estableciendo el empate a dos en un partido que terminaría con un resultado de 3-3.