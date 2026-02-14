Sigue la Fase I de Contingencia Ambiental en el Valle de México este sábado 14 de febrero

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir riesgos a la salud.

Con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, las autoridades determinaron continuar con las medidas restrictivas ante los altos niveles de contaminación registrados.

Durante el día no se han podido bajar los índices de contaminación en la ZMVM / FB: @orientadorvial

¿Por qué sigue la contingencia?

Datos meteorológicos señalan que persiste la influencia de un sistema de alta presión sobre el Valle de México, lo que ha generado estabilidad atmosférica, viento débil, baja humedad e intensa radiación solar.

Estas condiciones han provocado la acumulación de ozono en toda la región. A las 15:00 horas se registró una concentración máxima de 156 ppb de ozono en la estación Atizapán, ubicada en el municipio del mismo nombre, en el Estado de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales capitalinas y mexiquenses informaron que se mantendrán atentas a la evolución de la calidad del aire y de las condiciones meteorológicas en la ZMVM.

El doble hoy no circula continúa y estos autos no pueden salir a la calle este sábado / Especial

Hoy No Circula: ¿Quiénes NO pueden circular este sábado?

Este sábado 14, de 5:00 a 22:00 horas, deberán suspender su circulación:

Vehículos con holograma 2. Holograma 1 con terminación 2, 4, 6, 8 y 0. Holograma 0 y 00, engomado azul, placas 9 y 0. Autos sin holograma (foráneos, pase turístico, nuevos, etc.). 50% de unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca (terminación PAR). Vehículos de carga local o federal de 6:00 a 10:00 horas. Taxis con restricción deberán parar de 10:00 a 22:00 horas.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre en horas de mayor radiación y mantenerse informados a través de los canales oficiales.