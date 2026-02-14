Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Roban cable en Línea A del Metro y no lo pueden reponer; trenes operan lentos

Los trabajos se realizan manualmente lo que implica un riesgo para los pasajeros / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:52 - 14 febrero 2026
El sindicato advierte que no hay insumos para sustituir el material robado y que la regulación se realiza con fichas

La Línea A del Metro volvió a meterse en problemas. Este sábado, usuarios reportaron retrasos y servicio irregular, y horas después el Sindicato Nacional del Sistema de Transporte Colectivo confirmó la razón: robo de cable… y no hay material para sustituirlo.

En un comunicado, el sindicato explicó que las fallas no son menores y que el impacto es directo en la operación del servicio.

La Línea A del Metro presenta marcha lenta en sus trenes / Especial

“Somos conscientes de las molestias ocasionadas por los retrasos registrados el día de hoy en la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo. Al respecto, informamos que esta situación deriva del robo de cable ocurrido desde el día de ayer (jueves), el cual ha afectado de manera directa la operación del servicio. Hasta el momento, la incidencia no ha podido ser totalmente remediada debido a que no contamos con los insumos de cable necesarios para su reposición”.

Es decir: hubo robo y no hay refacciones para solucionarlo de inmediato.

Operación manual… y más riesgo

El sindicato que encabeza Fernando Espino detalló que, ante la falta de cable, los trenes han tenido que ser regulados manualmente.

Los usuarios se quejaron por fallas en el servicio en 'horarios pico' / Especial

“Asimismo, es importante señalar que, ante esta situación, la regulación de trenes ha tenido que realizarse de manera manual (mediante el uso de fichas), lo que representa un riesgo operativo adicional, tanto para los usuarios como para las y los trabajadores que laboran en este Sistema”.

La advertencia no es menor. Operar manualmente implica un proceso más lento y con mayor margen de error en comparación con los sistemas automatizados habituales.

Exigen insumos urgentes

El sindicato insistió en la necesidad de contar con herramientas y refacciones suficientes para evitar que este tipo de incidentes paralicen la operación.

El Sindicato del Metro afirma que no hay material para sustituir lo robado / Especial

“En este sentido, reiteramos la importancia de contar de manera oportuna con los insumos, herramientas y refacciones indispensables para garantizar una operación segura, eficiente y continua del servicio que diariamente utilizan millones de personas. La seguridad de los usuarios y del personal del Sistema de Transporte Colectivo es y seguirá siendo nuestra máxima prioridad”.

Mientras tanto, miles de usuarios de la Línea A —que conecta Pantitlán con La Paz— enfrentaron tiempos de espera más largos en plena jornada de fin de semana. El problema no solo fue el robo… sino que no hay cable para reponerlo.

Metro
