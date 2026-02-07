Metro cambia horarios de Línea 2 por mantenimiento: checa qué estaciones cierran y a qué hora

¡Ojo, usuarios del Metro! La Línea 2 cambiará sus horarios de servicio debido a trabajos de mantenimiento integral, lo que impactará directamente a miles de personas que utilizan esta ruta todos los días.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que, a partir del lunes 9 de febrero, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto tendrán cierres parciales y totales, dependiendo del día de la semana.

Los cambios comenzarán en San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto / FB: @MetroCDMX

¿Cómo quedará el servicio de la Línea 2?

De acuerdo con la información oficial:

De lunes a viernes , a partir de las 22:00 horas , la Línea 2 operará únicamente en dos tramos: Tasqueña a Xola Cuatro Caminos a Pino Suárez

Los sábados , estos mismos tramos iniciarán su operación parcial desde las 20:00 horas .

Los domingos, ambos tramos funcionarán desde el inicio del servicio, ya que las estaciones afectadas permanecerán cerradas toda la jornada.

En específico, San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto: Cerrarán a las 22:00 horas de lunes a viernes

Cerrarán a las 20:00 horas los sábados

No darán servicio los domingos

La Línea 2 operará en dos tramos desde las 22:00 horas de lunes a viernes / FB: @MetroCDMX

¿Habrá transporte alterno?

Sí. Durante los horarios de cierre, el STC detalló que las y los usuarios podrán utilizar autobuses gratuitos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), los cuales brindarán servicio alterno de Xola a Pino Suárez y viceversa.

¿Por qué se realizan estos trabajos?

La Línea 2 del Metro, inaugurada en 1970, cuenta con 24 estaciones, de las cuales 16 serán intervenidas de forma integral. Los trabajos se realizarán principalmente de Tasqueña a Revolución y beneficiarán, en promedio, a 568 mil usuarios diarios.

El director del STC, Adrián Rubalcava, explicó que las obras buscan atender fallas acumuladas durante décadas y mejorar la seguridad y operación del sistema.

Camiones de RTP estarán apoyando a la gente para su traslado / FB: @MetroCDMX

¿Qué trabajos se harán en la Línea 2 del Metro CDMX?

Entre las principales acciones destacan: Renovación de la red contra incendios , con más de 38 km de tuberías y gabinetes antiguos .

Instalación de bombas jockey de última generación para emergencias.

Sustitución y rectificación de vías , corrección de “brincos” y cambio de durmientes.

Mantenimiento mayor a sistemas eléctricos y electrónicos , como transformadores, cableado y señalización.

Modernización del pilotaje automático y del sistema de mando centralizado .

Instalación de 800 cámaras de videovigilancia en estaciones y trenes.