Metro cambia horarios de Línea 2 por mantenimiento: checa qué estaciones cierran y a qué hora
¡Ojo, usuarios del Metro! La Línea 2 cambiará sus horarios de servicio debido a trabajos de mantenimiento integral, lo que impactará directamente a miles de personas que utilizan esta ruta todos los días.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que, a partir del lunes 9 de febrero, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto tendrán cierres parciales y totales, dependiendo del día de la semana.
¿Cómo quedará el servicio de la Línea 2?
De acuerdo con la información oficial:
De lunes a viernes, a partir de las 22:00 horas, la Línea 2 operará únicamente en dos tramos:
Tasqueña a Xola
Cuatro Caminos a Pino Suárez
Los sábados, estos mismos tramos iniciarán su operación parcial desde las 20:00 horas.
Los domingos, ambos tramos funcionarán desde el inicio del servicio, ya que las estaciones afectadas permanecerán cerradas toda la jornada.
En específico, San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto:
Cerrarán a las 22:00 horas de lunes a viernes
Cerrarán a las 20:00 horas los sábados
No darán servicio los domingos
¿Habrá transporte alterno?
Sí. Durante los horarios de cierre, el STC detalló que las y los usuarios podrán utilizar autobuses gratuitos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), los cuales brindarán servicio alterno de Xola a Pino Suárez y viceversa.
¿Por qué se realizan estos trabajos?
La Línea 2 del Metro, inaugurada en 1970, cuenta con 24 estaciones, de las cuales 16 serán intervenidas de forma integral. Los trabajos se realizarán principalmente de Tasqueña a Revolución y beneficiarán, en promedio, a 568 mil usuarios diarios.
El director del STC, Adrián Rubalcava, explicó que las obras buscan atender fallas acumuladas durante décadas y mejorar la seguridad y operación del sistema.
¿Qué trabajos se harán en la Línea 2 del Metro CDMX?
Entre las principales acciones destacan:
Renovación de la red contra incendios, con más de 38 km de tuberías y gabinetes antiguos.
Instalación de bombas jockey de última generación para emergencias.
Sustitución y rectificación de vías, corrección de “brincos” y cambio de durmientes.
Mantenimiento mayor a sistemas eléctricos y electrónicos, como transformadores, cableado y señalización.
Modernización del pilotaje automático y del sistema de mando centralizado.
Instalación de 800 cámaras de videovigilancia en estaciones y trenes.
Las autoridades recomiendan planear con anticipación los traslados y considerar los horarios de cierre para evitar contratiempos.
