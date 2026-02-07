Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Metro cambia horarios de Línea 2 por mantenimiento: checa qué estaciones cierran y a qué hora

Habrá cierres parciales y totales, dependiendo del día de la semana / FB: @MetroCDMX
Jorge Reyes
Jorge Reyes 08:34 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los cambios comenzarán desde este lunes 9 de febrero para que tomes tus precauciones

¡Ojo, usuarios del Metro! La Línea 2 cambiará sus horarios de servicio debido a trabajos de mantenimiento integral, lo que impactará directamente a miles de personas que utilizan esta ruta todos los días.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que, a partir del lunes 9 de febrero, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto tendrán cierres parciales y totales, dependiendo del día de la semana.

Los cambios comenzarán en San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto / FB: @MetroCDMX

¿Cómo quedará el servicio de la Línea 2?

De acuerdo con la información oficial:

  • De lunes a viernes, a partir de las 22:00 horas, la Línea 2 operará únicamente en dos tramos:

    • Tasqueña a Xola

    • Cuatro Caminos a Pino Suárez

  • Los sábados, estos mismos tramos iniciarán su operación parcial desde las 20:00 horas.

  • Los domingos, ambos tramos funcionarán desde el inicio del servicio, ya que las estaciones afectadas permanecerán cerradas toda la jornada.

En específico, San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto:

  • Cerrarán a las 22:00 horas de lunes a viernes

  • Cerrarán a las 20:00 horas los sábados

  • No darán servicio los domingos

La Línea 2 operará en dos tramos desde las 22:00 horas de lunes a viernes / FB: @MetroCDMX

¿Habrá transporte alterno?

Sí. Durante los horarios de cierre, el STC detalló que las y los usuarios podrán utilizar autobuses gratuitos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), los cuales brindarán servicio alterno de Xola a Pino Suárez y viceversa.

¿Por qué se realizan estos trabajos?

La Línea 2 del Metro, inaugurada en 1970, cuenta con 24 estaciones, de las cuales 16 serán intervenidas de forma integral. Los trabajos se realizarán principalmente de Tasqueña a Revolución y beneficiarán, en promedio, a 568 mil usuarios diarios.

El director del STC, Adrián Rubalcava, explicó que las obras buscan atender fallas acumuladas durante décadas y mejorar la seguridad y operación del sistema.

Camiones de RTP estarán apoyando a la gente para su traslado / FB: @MetroCDMX

¿Qué trabajos se harán en la Línea 2 del Metro CDMX?

Entre las principales acciones destacan:

  • Renovación de la red contra incendios, con más de 38 km de tuberías y gabinetes antiguos.

  • Instalación de bombas jockey de última generación para emergencias.

  • Sustitución y rectificación de vías, corrección de “brincos” y cambio de durmientes.

  • Mantenimiento mayor a sistemas eléctricos y electrónicos, como transformadores, cableado y señalización.

  • Modernización del pilotaje automático y del sistema de mando centralizado.

  • Instalación de 800 cámaras de videovigilancia en estaciones y trenes.

Las autoridades recomiendan planear con anticipación los traslados y considerar los horarios de cierre para evitar contratiempos.

Últimos videos
Lo Último
11:24 Apple integrará ChatGPT y Gemini en CarPlay: así funcionará la IA mientras conduces
11:10 McLaren, en alerta ante el potencial del nuevo motor de Red Bull para 2026
11:05 Loco Abreu expresa cómo fue debutar a su hijo en el Puebla vs Xolos
10:38 ¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
10:24 Lucy Ortiz revela lo que sintió cuando le pidieron su liga del cabello
10:18 Maribel Guardia defiende la memoria de Julián Figueroa tras audio con graves acusaciones
10:06 Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"
09:37 ¿A qué hora inicia hoy el desfile de dragones del Año Nuevo Chino 2026 en la CDMX?
09:30 ¡Ya son cuatro al hilo! Manchester United vence a Tottenham en Premier League
09:28 Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton
Tendencia
1
Futbol ¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
2
Futbol Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
3
Futbol ¿Plan B? Cruz Azul analiza fichaje de Nico Ibáñez tras complicaciones con Joao Pedro
4
Futbol Liga MX: Tabla General de la Jornada 5 del Clausura 2026, al momento
5
Empelotados Katia Itzel provoca pelea entre Faitelson, el Ruso y el Cantante
6
Futbol Gabriel Milito reconoce preocupación ante posible lesión de Luis Romo
Te recomendamos
Apple integrará ChatGPT y Gemini en CarPlay: así funcionará la IA mientras conduces
Contra
07/02/2026
Apple integrará ChatGPT y Gemini en CarPlay: así funcionará la IA mientras conduces
McLaren, en alerta ante el potencial del nuevo motor de Red Bull para 2026
Fórmula 1
07/02/2026
McLaren, en alerta ante el potencial del nuevo motor de Red Bull para 2026
Loco Abreu expresa cómo fue debutar a su hijo en el Puebla vs Xolos
Futbol
07/02/2026
Loco Abreu expresa cómo fue debutar a su hijo en el Puebla vs Xolos
¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
Futbol Nacional
07/02/2026
¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
Lucy Ortiz revela lo que sintió cuando le pidieron su liga del cabello
Empelotados
07/02/2026
Lucy Ortiz revela lo que sintió cuando le pidieron su liga del cabello
Maribel Guardia defiende la memoria de Julián Figueroa tras audio con graves acusaciones
Contra
07/02/2026
Maribel Guardia defiende la memoria de Julián Figueroa tras audio con graves acusaciones